PSPV y Compromís acusan a Mazón de manipular audios de Aemet para “salvarse a costa de lo que sea”

Presidencia responde a la petición sobre el registro de llamadas de Mazón el 29O con la factura del coste del contrato telefónico de septiembre y octubre

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís, los principales grupos de la oposición en Les Corts, han acusado al ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, de “manipular” una conversación telefónica entre técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias durante el pasado 29 de octubre, día de la dana que provocó 227 fallecidos en la provincia de Valencia, con la intención de “salvarse a sí mismo a costa de lo que sea”.

Así se han pronunciado representantes de PSPV y Compromís respecto al nuevo audio publicado por varios medios de comunicación en el que se reproduce un extracto de una conversación entre una meteoróloga de Aemet y otra técnica de Emergencias de la Generalitat.

En el audio de la conversación, que se produjo a las 12.05 horas del 29 de octubre, se escucha a la técnica de Aemet decir: "En principio no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios. Salvo creo que algo marítimo, sé que ha sido un poco jaleo. Hemos ido subiendo naranja, rojo. Vamos ahora a hacer el estudio de por qué hemos ido emitiendo en escala y demás pero no todo junto. Para marearos menos".

Aemet publicó un comunicado en respuesta a este audio en el que explicaba: "La meteoróloga de Aemet traslada, como corresponde al ejercicio de sus funciones, que a las 12.01 del mediodía se han confirmado las previsiones 'de la mañana'" y que "no se ha hecho cambios".

Desde el PSPV, su secretaria general, Diana Morant, ha denunciado que "la Generalitat esconde el listado de llamadas que hizo Mazón y su círculo más cercano el día de la dana".

"No tienen forma de justificar su negligencia. Ni estuvo donde tocaba ni habló con quien debía. Debe dimitir y dejar de burlarse de los valencianos", ha reiterado la también ministra de Ciencia en un mensaje en redes sociales.

En la misma línea, el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, ha acusado a Mazón de filtrar este audio ”descontextualizado y cortado” para, a su juicio, “salvarse a costa de lo que sea”, cuando ha recordado que dijo inicialmente que estuvo “en permanente comunicación” con Aemet en el día de la dana.

"AL BORDE DEL DELITO"

“Carlos Mazón no puede continuar al frente de la Generalitat. Está al borde del delito: no tenemos grabación del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada constituido por la dana), se han borrado; no tenemos su registro de llamadas; no sabemos dónde estaba…”, ha aseverado en declaraciones a los medios.

En cualquier caso, ha augurado que “la verdad acabará aflorando” porque la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana pedirá a Mazón toda esta información.

Y ha sostenido que, aunque “Mazón tuvo la oportunidad de haberse dimitido con cierta dignidad”, acabará “yéndose por la puerta de atrás como el peor ‘president de la historia”: “Ese es el futuro de Carlos Mazón; entiendo que él no lo quiera ver, pero su partido debería asumirlo y pedir su cese”.

Por otro lado, el síndic del PSPV ha desvelado que Presidencia de la Generalitat ha contestado a su petición de información sobre el registro de llamadas de Mazón durante el 29 de octubre con documentación de la factura emitida por la compañía telefónica correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024.

En esta respuesta parlamentaria, el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, afirma que “la Generalitat no emite facturas individuales por cada uno de los teléfonos fijos y móviles”, sino “una factura bimensual global sin desglose de llamadas entrantes y salientes”. Por tanto, asegura no disponer del listado de llamadas que ya pidió el PSPV hace meses y que volvió a solicitar al no estar de acuerdo Presidencia con la formulación de la pregunta.

"VERGÜENZA Y RIDÍCULO INTERNACIONAL"

Desde Compromís, su portavoz adjunta en Les Corts Isaura Navarro ha cargado contra la “desesperación” de Mazón “con el intento de manipulación de un audio de Aemet”. “Una vez más, nos hace sentir vergüenza”, ha manifestado en un comunicado.

A su juicio, este audio deja claro que el 29 de octubre “continuábamos en aviso rojo, mientras su gobierno no tomó ninguna medida ni el día de antes, ni el día de la dana, ni los días posteriores, cuando la gente se sintió completamente abandonada”.

“Lo mejor que puede hacer Mazón es irse a casa en lugar de continuar haciendo el ridículo a nivel nacional e internacional”, ha aseverado, y ha exigido al jefe del Consell que “deje de manipular y tergiversar la realidad y no dilate más su dimisión”.