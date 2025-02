PSPV y Compromís cargan contra la consulta de la lengua base y PP y Vox ven "incomprensible" que ataquen la "libertad"

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han cargado este lunes contra la orden que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) sobre la consulta para que las familias elijan la lengua base en la que prefieren que estudien sus hijos e hijas --valenciano o castellano-- al considerar que "ataca" la lengua propia de la Comunitat Valenciana y que se ha hecho "deprisa y corriendo", mientras que el PP y Vox han defendido la misma porque, según han argumentado, despliega la "libertad educativa", razón por la cual han considerado "incomprensible" que los partidos de izquierda "ataquen" este procedimiento.

De este modo lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios antes del inicio de la Comisión de Educación y Cultura de Les Corts, el día en que el DOGV publica la orden que establece que la consulta de la lengua base arrancará el próximo 25 de febrero y se prolongará hasta el 4 de marzo.

Desde el PSPV, José Luis Lorenz ha censurado las "faltas de respeto a la educación pública" que suponen las políticas del gobierno de Carlos Mazón, al que ha acusado de aplicar "ideología pura y dura", y ha criticado que, pese a que en estos momentos "no está con la ultraderecha gobernando", sí que aplica "una agenda de ultraderecha" al "atacar" al valenciano de esta manera.

"Ahora primará la elección de una lengua por encima de la pedagógica (...) y nuestros chicos y chicas no adquirirán la competencia lingüística en las dos lenguas oficiales", ha lamentado, al tiempo que ha advertido de que directores de centros educativos les han transmitido que los criterios pedagógicos "ya no se pueden tener en cuenta" a la hora de formar los grupos.

Desde Compromís, Gerard Fullana ha argumentado que esta consulta "no tiene nada que ver con la libertad educativa" porque, a su juicio, lo que pretende es "permitir a una parte del alumnado no aprender una de las lenguas oficiales" de la Comunitat Valenciana. En este punto, ha advertido de que "docenas de miles de familias que no irán a la opción elegida y, mayoritariamente, van a ser las del enseñamiento en valenciano", ha augurado.

Además, ha criticado que la consulta está hecha "deprisa y corriendo" dado que se votará la primera semana de marzo, lo que, según ha advertido, "dificultará y mucho la matrícula en los centros educativos". "Lo que se pretende es que se hable de otra cosa, que no se hable de las responsabilidades de la dana, de por qué no se está cumpliendo la sentencia del TSJCV sobre el alumnado, se pretende despistar nuevamente con una batalla lingüística y llevarla al corazón de la educación, a las familias y a las escuelas", ha lamentado.

IMPORTANTE QUE LOS PADRES "ELIJAN"

Desde Vox, Julia Llopis y Jesús Albiol han celebrado la publicación en el DOGV de las fechas para la consulta y han animado a los padres y madres a que participen en la misma: "Es importante que elijan valenciano o castellano, pero que tengan conciencia que lo que vayan a elegir va a ser durante toda la etapa de Infantil y Primaria, es lo que va a dar los indicadores de que cada familia va a tener la educación que quiere para su hijo con total libertad".

En esta línea, han asegurado que "entienden" que Compromís critique todo "lo que no sea imposición del valenciano" y han reivindicado que cuando el PP y Vox --todavía entonces socios de gobierno en el Consell-- aprobaron la ley de 'Libertad Educativa' lo hicieron para, entre otras cosas, "dar a los padres la posibilidad de que elijan la lengua en la que quieren que se eduquen sus hijos". "Si Compromís está en contra de eso, pues que se lo expliquen a los valencianos", han emplazado a la coalición.

"INCOMPRENSIBLE" QUE COMPROMÍS ATAQUE LA CONSULTA

Por último, desde el PP, Beatriz Gascó ha considerado "increíble" e "incomprensible" que el PSPV y Compromís ataquen una medida que busca, según ha reivindicado, que las familias "se puedan posicionar libremente sobre la lengua de preferencia en la educación de sus hijos". "No entiendo qué argumentos pueden utilizar para que la libertad impere en la educación valenciana", ha sostenido.

Por otro lado, sobre el acuerdo de plantillas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) suspendiera cautelarmente el pasado mes de septiembre la denuncia que la Generalitat realizó de los suscritos por la institución --durante la anterior etapa del Botànic-- con los sindicatos en junio de 2023, ha garantizado que el PP "siempre" cumple las resoluciones de la justicia y ha afeado a Compromís que ahora "venga a dar lecciones de cumplimiento de autos cuando tuvo más de 70 sentencias contrarias por arrebatar libertades a las familias". "Una cosa es que nos gusten más o menos, pero otra cosa es cumplirlos", ha aclarado.

EL ACUERDO DE PLANTILLAS, "PRÁCTICAMENTE CUMPLIDO"

En este sentido, ha defendido que el acuerdo de plantillas está "cumplido en más de un 80 por ciento" y ha subrayado que la semana pasada el responsable de plantillas de la Conselleria de Educación "les dio a los sindicatos los números" y estas organizaciones "fueron incapaces de rebatirlos". "Prácticamente está cumplido en su totalidad, solamente faltan por cubrir, de 5.000 puestos docentes, unos 763. Por lo tanto, claro que se va a cumplir como no puede ser de otra manera", ha recalcado.

Gascó ha aprovechado para censurar "todas las barbaridades que se están diciendo" por parte de Compromís, "un partido que ha sido insumiso a lo largo de sus ocho años de gobierno", por lo que ha calificado de algo "casi cómico" las críticas de esta formación. "Nosotros lo vamos a cumplir --el acuerdo de plantillas--, pero es que lo íbamos a cumplir de todas las maneras porque estamos dispuestos a contratar docentes. Lo que no estamos dispuestos es a validar chapuzas, que es lo que fue el acuerdo de plantillas, porque no tenía ni memoria económica ni informes jurídicos y estaba hecho en periodo de funciones", ha justificado.