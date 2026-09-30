PSPV y Compromís, convencidos de que Barcala "sabía" en 2024 que Rocío Gómez tenía una VPP en Les Naus

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Alicante se han mostrado este miércoles convencidos de que el alcalde Luis Barcala (PP) "sabía" en 2024 que la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez fue adjudicataria de una vivienda de protección pública (VPP) en el Residencial Les Naus.

Así lo han señalado sus respectivos portavoces, Trini Amorós y Rafa Mas. Además, el representante de EU-Podem, Manolo Copé, cree que cada declaración en sede judicial "desmonta un poco más" la versión del primer edil.

Las reacciones de los tres grupos municipales de izquierdas, que están en la oposición, llegan tras la testifical del exedil de Patrimonio Toni Gallego este miércoles en el juzgado que investiga las adjudicaciones de estos pisos.

Gallego ha ratificado ante la magistrada su comparecencia del pasado 2 de julio en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes, donde afirmó que la exedil de Urbanismo, una de las 15 investigadas en la causa de las VPP, le dijo en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí". "Es lo único que puedo aportar", ha dicho ante la prensa a su salida.

PSPV: "POR ESO LE RETIRÓ COMPETENCIAS DE PATRIMONIO"

Amorós ha afirmado que "nadie se cree que Rocío Gómez y Toni Gallego se intercambiaran la respuesta en el pleno sin que Barcala tuviera conocimiento de ello" y considera que "la declaración del exconcejal evidencia que el alcalde tenía conocimiento de que su concejala de Urbanismo tenía un piso en Les Naus".

"Precisamente por eso le retiró las competencias de Patrimonio unos días antes. Cambio de competencias que todavía no ha justificado el alcalde", ha apostillado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Y ha añadido: "En definitiva, cada vez estamos más convencidos de que el alcalde lo sabía, que era consciente del chanchullo del reparto de los pisos entre los amigachos del PP y se está intentando reír de toda Alicante para no asumir responsabilidades políticas".

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento ha manifestado igualmente que si Barcala "no dejó intervenir en el pleno a Rocío Gómez en 2024 es porque sabía que había sido agraciada con una vivienda en Les Naus".

COMPROMÍS: "TIENE QUE DIMITIR"

En la misma línea, Mas (Compromís) ha insistido en que "Barcala tiene que dimitir" y en que "ya no puede seguir escondiéndose detrás" del "yo no sabía nada". "Sabemos que en julio de 2024, a raíz de una pregunta de Compromís, Toni Gallego preguntó directamente a Rocío Gómez y ella le reconoció que tenía una vivienda protegida en Les Naus", ha indicado.

"Por tanto, el asunto estaba dentro del gobierno municipal mucho antes de que el escándalo estallara públicamente", ha manifestado el portavoz de la coalición, quien se ha preguntado si Barcala "pretende que los alicantinos" crean "que su propio gobierno conocía esta información y que él, el alcalde, no sabía absolutamente nada".

Sobre este asunto, ha aseverado: "Rocío Gómez no era una desconocida. Era su concejala de Urbanismo, una persona de su confianza. Y mientras tanto aparecían viviendas protegidas adjudicadas a personas vinculadas al Ayuntamiento y familiares".

"Nosotros lo decimos claramente: políticamente consideramos que Barcala lo sabía y lo ocultó. Si sostiene lo contrario, que deje de esconderse y dé todas las explicaciones", ha recalcado el portavoz de Compromís en declaraciones distribuidas a la prensa.

Y ha proseguido: "Se negó a comparecer en la comisión de investigación del Ayuntamiento. Pues que declare voluntariamente ante la justicia y explique qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo. Y si la jueza considera que debe citarlo en la causa, tendrá que responder allí a las preguntas que lleva meses evitando".

"No estamos hablando de un error administrativo. Estamos hablando de viviendas protegidas construidas sobre suelo público, mientras miles de alicantinos tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda", ha agregado.

Según Mas, "el silencio ya no sirve", "las contradicciones ya no sirven" e "intentar bloquear la comisión tampoco ha servido para cerrar Les Naus". "Barcala tiene que asumir responsabilidades políticas y dimitir", ha sentenciado, tras lo que ha abogado por que la investigación judicial llegue "hasta el final" y "caiga quien caiga".

EU-PODEM: "CUESTA CREER QUE NO SUPIERA NADA"

De otro lado, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, considera que "cada declaración desmonta un poco más la versión de Barcala" y que "si todo su equipo conocía lo que estaba pasando en Les Naus, cuesta creer que el único que no supiera nada fuera precisamente el alcalde".

En declaraciones remitidas a la prensa, Copé ha afirmado que "hace apenas unos días" el vicealcalde Manuel Villar (PP) decía que estaban "tranquilísimos". "Pues hoy tienen bastantes más motivos para dar explicaciones que para estar tranquilos", considera.

"Aquí alguien no ha contado toda la verdad. Y después de una comisión municipal diseñada para que nadie tuviera obligación real de comparecer ni de responder, se entiende todavía mejor por qué reclamábamos una investigación de verdad", ha apuntado el edil de EU-Podem.

Copé ha hecho hincapié en que "Barcala debe decir qué sabía, cuándo lo supo y por qué ha mantenido durante meses una versión que cada nuevo testimonio pone más en cuestión". "Les Naus ya no es solo un escándalo de vivienda protegida. Es un problema de transparencia y de responsabilidad política de todo el gobierno de Barcala", ha resaltado, para luego volver a exigir la dimisión del primer edil.