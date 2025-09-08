PSPV y Compromís critican la "cobardía" de Rovira por no abrir el curso en la zona dana y "dejar a niños en la calle"

Escuela provisional en obras, tras una protesta por el no inicio del curso, frente a los barracones de Ceip Lluis Vives y la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa, a 8 de agosto de 2025, en Massanassa, Valencia. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís han coincidido este lunes --día en el que arrancan las clases en la Comunitat Valenciana-- en cargar contra el conseller de Educación, José Antonio Rovira, al que han reprochado la "cobardía" de no acudir al acto de apertura de curso en algún centro de la zona afectada por a dana y hacerlo "a 100 kilómetros". Igualmente, han considerado "una vergüenza" que "haya dejado a niños en la calle", en referencia al alumnado de colegios que retomaran la actividad con retraso.

Así, los socialistas han lamentado "la negligencia y la cobardía de Rovira, que diez meses después de la dana, en lugar de dar la cara frente a las familias, huye a Castelló a inaugurar un colegio del Plan Edificant" del anterior gobierno del Botànic.

El portavoz de Educación del PSPV-PSOE en Les Corts, Jose Luis Lorenz, ha manifestado que "han pasado diez meses desde la mayor catástrofe que hemos vivido nunca en la Comunitat Valenciana y aún ni (Carlos) Mazón ni Rovira se han puesto a trabajar en lo que realmente necesitan los valencianos y no piensen ni en los niños ni en la educación pública que hace a todos los valencianos iguales".

Los socialistas remarcan que en Massanassa "el Consell prometió a las familias que los colegios estarían preparadas para la vuelta al cole y lo que se encuentran es que no tienen aulas donde comenzar las clases".

Por otra parte, Lorenz ha subrayado que "en este nuevo curso escolar los alumnos y alumnas tendrán 2.000 profesores menos tras la negativa de la Generalitat de aplicar el acuerdo plantillas firmado por el Botànic, a lo que se suma la paralización del Pla Edificant en toda la Comunitat Valenciana".

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha tildado de "vergüenza que el conseller esté a 100 kilómetros de aquí y no en estas escuelas de unos niños que diez meses después (de la dana) no podrán entrar a clase". "Y es una vergüenza que Mazón no esté así hoy dando explicaciones a los padres, a las madres y a los niños de por qué no podrán tener hoy escuela", ha agregado.

"Han tenido tiempo Mazón y su conseller Rovira de gastarse 16.000 euros en comidas en lo que va de año pero no han sido capaces de tener las escuelas acabadas. Y no han tenido tiempo tampoco de poner recursos que hacen falta hoy en Massanassa, siete maestros menos que el curso pasado. Por lo tanto, una auténtica vergüenza y un gobierno que no merecen ni estos niños, ni estas familias, ni el pueblo valenciano. Creo que es absolutamente impresentable que casi once meses después estos niños hoy se quedarán en la calle", ha finalizado.