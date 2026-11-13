PSPV y Compromís denuncian la "urgencia" para aprobar la Ley del Suelo y el PP les acusa de "obstaculizar" los trámites

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han denunciado la "urgencia" del PP para aprobar en Les Corts la Ley del Suelo, que tachan de "especulativa" y de favorecer "los intereses de los promotores" urbanísticos, mientras que los 'populares' han acusado a las formaciones de izquierda de "obstaculizar" la tramitación parlamentaria de dicha norma, que pasa ahora por el debate y aprobación en su caso de las enmiendas parciales en comisión.

Así lo han puesto de manifiesto desde los distintos grupos --a excepción de Vox, que no ha ofrecido rueda de prensa--, tras una junta de síndics celebrada este viernes. La reunión estaba convocada inicialmente el jueves al finalizar el pleno pero, según Compromís, a la misma no asistieron "ni el PP ni la presidenta de Les Corts", Llanos Massó (Vox), y la "desconvocaron" unos 20 minutos después de la hora a la que tenía que haber empezado. Desde la Presidencia de la cámara se limitaron a informar más tarde de que la junta se reuniría este viernes, sin dar más detalles.

De un lado, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha acusado al PP de practicar "persecución" a la secretaria de la mesa de la comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, Paula Espinosa, diputada de la coalición, que es quien debe firmar el primer trámite relativo a la organización de las enmiendas parciales sobre la Ley del Suelo para que pueda convocarse la sesión de debate. Una situación que ha calificado de "anómala".

Una vez suscrito por la secretaria, deberá de hacerlo también la presidenta de la mesa, María Gómez (PP). Seguidamente, se dará la orden para que las enmiendas se publiquen en el Butlletí Oficial de Les Corts (BOCV). A continuación, se deberá reunir la junta de síndics para convocar la comisión, resolución que deberá firmar la presidenta de Les Corts. La convocatoria no podrá celebrarse en un periodo inferior a 48 horas, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de este procedimiento.

Navarro ha esgrimido que su compañera Espinosa no puede "hacer la ordenación" de las enmiendas parciales --se han registrado unas 300 entre los distintos grupos-- en un plazo "inferior a 24 horas" y ha reprochado al PP que no le facilite tiempo para "hacer su trabajo". Dicho esto, ha preguntado a los 'populares' a qué se debe la "extraordinaria urgencia" que tienen para aprobar la Ley del Suelo, así como "quién está detrás" de dicha norma.

"HAY UNA URGENCIA QUE NO QUIEREN REVELAR"

Frente a ello, ha defendido que Compromís quiere "proteger el territorio" y ha acusado al PP de "atropellar" el reglamento, puesto que no han pasado "ni 24 horas" desde la finalización del pleno que debatió su enmienda a la totalidad. Ha sostenido que lo que ocurre con esta norma "no es normal" y no se había producido "nunca". "Hay una urgencia que el PP y Vox no quieren revelar", ha deslizado, entre críticas a los promotores urbanísticos por asegurar que esta ley "ha sido redactada en su despacho".

Preguntada por si cree que el PP quiere aprobar la ley antes de Navidad, Navarro ha asegurado que esta formación ha llegado a "verbalizar" que quieren llevarla al próximo pleno (25 y 26 de noviembre). "Deja muy claro su respeto al trabajo de la oposición, no piensan ni leerlas --las enmiendas parciales--", ha lamentado, y ha afeado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que luego saque pecho de su "diálogo". "Es mentira", ha replicado.

"FALTA DE CONTROLES LLEVA A CORRUPCIÓN"

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha hecho hincapié en la "excepcionalidad" de todo lo relativo a la Ley del Suelo y ha calificado la situación vivida en el parlamento valenciano de "atropello democrático". Además, ha preguntado al PP "por qué tantas prisas" tiene y "para quién se aprueba" esta norma que es, a su juicio, "puramente especulativa". "La urgencia lleva a falta de controles y la falta de controles lleva a corrupción", ha advertido.

El portavoz socialista ha hecho hincapié en que llevaba "dos años en un cajón" pero el Consell la ha recuperado ahora, en el tramo final de la legislatura, y el PP desde Les Corts ha "acelerado los trámites" y "acortado los plazos" de manera "anómala". "No había ocurrido nunca", ha sostenido Muñoz, que ha cuestionado la "agilidad inaudita" de los 'populares' con esta ley, que cuenta con informes "devastadores" de organismos como el Consell Jurídic Consultiu. "Hasta el propio Ayuntamiento de València, gobernado por el PP, ha planteado alegaciones", ha indicado Muñoz, que también ha mencionado los "reparos" de la Abogacía de la Generalitat.

Por todo ello, ha preguntado al PP por qué tiene "tanta prisa" en que Les Corts aprueben la Ley del Suelo y "para quién se hace" esta norma. "¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quién está detrás?", ha cuestionado, y ha advertido que los promotores alicantinos "han dicho que han participado de manera intensa en su elaboración" mientras que se han "obviado" a organismos y entidades que querían "frenarla" para "reflexionar" sobre la conveniencia de permitir "construir en zonas inundables".

Muñoz también ha incidido en reprochar al PP y Vox que "aprovecharan" el día de la huelga general para avanzar en la tramitación de la ley y ha proclamado que el pasado 11N se vieron "las dos Españas: la que sale a la calle y para el país en defensa de la vivienda digna, frente al PP y Vox". Y ha avisado de que esta norma "puede ser el preludio de la corrupción urbanística incontrolada" en la Comunitat Valenciana: "Quiero que quede dicho".

"UN AUTÉNTICO REVULSIVO"

Sin embargo, el síndic del PP, Nando Pastor, ha insistido con "absoluta contundencia" en que, si una ley "no puede esperar", esa es la del suelo, porque supondrá "un auténtico revulsivo" para los valencianos que tienen problemas de acceso a la vivienda, al tiempo que ha acusado a la izquierda de "deslealtad" y de ser "sucios y rastreros" por "obstaculizar" la tramitación parlamentaria. En todo caso, fuentes 'populares' transmiten que confían en aprobar la norma antes de Navidad.

Pastor ha afeado al PSPV y Compromís que les "moleste mucho" que el PP ahora se esté "dejando la piel" para intentar "paliar" el problema de la vivienda después de ocho años de "sequía" del gobierno del Botànic, que fue "culpable y causante" de la situación actual. Frente a ello, ha defendido que el Consell ha impulsado el Plan Vive con 7.000 viviendas de protección pública, ha creado avales y ha reducido impuestos, entre otras cosas, aunque ha reconocido que todo ello no es "suficiente".

"Necesitamos un gran instrumento, una gran herramienta que es esa Ley del Suelo para que todo eso tenga sentido y sigamos creando oportunidades para los jóvenes y no tan jóvenes", ha resaltado, y ha destacado que esta norma reserva el 50 por ciento de los nuevos desarrollos a viviendas protegidas. "Eso la izquierda no lo ha soñado nunca", ha enfatizado.

Dicho esto, ha asegurado que los 'populares' asisten "atónitos y en directo" a un intento "sin precedentes" en Les Corts de "obstaculización" de la tramitación de la Ley del Suelo por parte de Compromís, algo que demuestra, a su juicio, "deslealtad parlamentaria" y un comportamiento "inaudito, impresentable, vergonzoso". "Es juego sucio al más puro estilo Compromís, con el beneplácito y el aplauso del PSPV", ha concretado.

Además, Pastor ha pedido a la coalición que no mienta en sus declaraciones cuando "dice que no puede ordenar 300 enmiendas" y ha afirmado que esto "ya estaba hecho". "No nos riamos así, no es así, no funciona así", ha recalcado, por lo que ha reprochado a Paula Espinosa que, como secretaria de la comisión, no firme el trámite necesario. "Que no sean tan desleales. Les pica, les corroe que desde el PP se propongan soluciones a sus problemas", ha añadido.

(EUROPA PRESS COMUNITAT VALENCIANA)



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