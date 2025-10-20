PSPV, Compromís y EU-Podem votan en contra de subir el recibo del agua en Alicante entre críticas al gobierno local

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oposición de izquierdas del Ayuntamiento de Alicante, que conforman PSPV, Compromís y EU-Podem, ha votado en contra de la subida del recibo del agua en la ciudad en el consejo de administración de Aguas de Alicante, según han informado este lunes estas formaciones en sendos comunicados, en los que también han criticado la gestión del equipo de gobierno del PP.

En concreto, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha resaltado que "hace dos años ya se subió la tarifa un seis por ciento", por lo que considera que "no tiene sentido que ahora se vuelva a aplicar un nuevo incremento". "Es inaceptable cuando, además, la empresa ha obtenido beneficios que son suficientes para ejecutar las inversiones que se quieren llevar a cabo".

Y ha continuado: "Barcala utiliza las subidas y bajadas de fiscalidad como le conviene, engañando a la ciudadanía. Hace muy poco ha bajado el IBI por exigencia de Vox, ha bajado también el impuesto de construcciones y ahora sube la tarifa del agua. Esto es a lo que nos tienen acostumbrados PP y Vox".

Además, en la misma línea, la portavoz del PSPV ha añadido que el grupo municipal socialista "no está de acuerdo con esta manera de gestionar las cuentas y la aportación del Ayuntamiento a Aguas de Alicante".

"HACE DOS AÑOS SE APLICÓ UNA SUBIDA"

Por su parte, la edil de Compromís Sara Llobell, miembro del consejo de Aguas de Alicante, cree que no es necesario incrementar la factura del agua en este momento: "Hace apenas dos años ya se aplicó una subida y recientemente se ha encarecido también la tasa de basura. Los alicantinos y alicantinas no merecen seguir soportando más presión fiscal".

"Nos sorprende, además, que precisamente los partidos que se llenan la boca hablando de bajar impuestos, como el PP y Vox, sean los que están aprobando subida tras subida en los recibos de los servicios básicos. Eso sí, cuando se trata de bajar el impuesto de sucesiones, ahí sí lo tienen claro", ha apostillado en un comunicado.

Desde Compromís han indicado que "Aguas de Alicante ha presentado un resultado de ejercicio magnífico, lo que demuestra que esta subida no es necesaria para mantener las inversiones ni la calidad del servicio". Así, la coalición ha afirmado que "se trata, simplemente, de una decisión política que castiga una vez más a las familias trabajadoras" de la ciudad.

"SUBIDA DE LA BASURA"

Igualmente, EU-Podem cree que "no es momento de cargar más a las familias tras la subida de la tasa de basura", por lo que también ha votado en contra de la subida del recibo del agua aprobada en el consejo de administración de Aguas de Alicante.

También ha recordado que la empresa mixta "lleva dos ejercicios consecutivos con beneficios cercanos a los ocho millones de euros anuales, por lo que no existe justificación económica para aumentar el coste de un servicio básico".

"La tarifa del agua supone unos 49 millones de euros de ingresos anuales. El incremento previsto suponía casi un millón de euros de ingresos adicionales, una cantidad que sí notarían las familias, por lo que congelar la tarifa sería perfectamente asumible tras los resultados positivos acumulados", ha añadido EU-Podem.

El portavoz municipal de esta coalición, Manolo Copé, ha lamentado, a través de un comunicado, la "falta de coherencia fiscal del equipo de gobierno": "Si por un lado PP y Vox regalan un millón de euros con la rebaja del IBI, no pueden compensarlo metiendo la mano en el bolsillo de la gente por otro. Alicante necesita una política del agua justa, sostenible y al servicio del bien común".

En este contexto, EU-Podem ha propuesto "reforzar el Fondo Social y el Bono Hídrico, haciéndolos más ágiles y accesibles para hogares con rentas bajas, familias monomarentales y pensionistas, y avanzar hacia una estructura tarifaria más progresiva que premie el consumo responsable básico y desincentive los consumos lujosos".

"Alicante necesita justicia y sentido común, no subidas que agraven la pérdida de poder adquisitivo. Hay margen de sobra para aliviar a las familias y fortalecer el servicio público sin cargar sobre quienes menos tienen", ha concluido Copé.