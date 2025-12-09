PSPV y Compromís exigen el acta de Mazón: "Su frivolidad criminal es un insulto, necesitamos pasar página"

Archivo - El expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón, - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís han vuelto a exigir este martes el acta de diputado al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón porque "su frivolidad criminal es un insulto" y los valencianos "necesitamos pasar página"".

Así, Compromís ha anunciado que presentará una proposición no de ley (PNL) para que Les Corts pidan el acta a Mazón, mientras que los socialistas exigen al nuevo jefe del Consell, Juafran Pérez Llorca, que se la exija a su predecesor o le expulse al grupo de diputados de no adscritos si no la devuelve.

Al respecto, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que los mensajes de WhatsApp de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas con el ya expresidente y con el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, durante el día de la dana demuestran "la frivolidad criminal" de Mazón y de su Gobierno, que "acabó costando" 230 víctimas mortales, por lo que es "un auténtico insulto" que Mazón continúe como diputado. En uno de estos mensajes la exconsellera alertaba a Mazón esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo".

Sin embargo, "el responsable de que Mazón esté tiene un nombre, Juanfran Pérez Llorca, que no sólo no le exigió el acta de diputado, sino que "lo premió nombrándolo portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Reglamento de Les Corts Valencianes" y "autorizándole con el estatuto de expresidentes", además de "confirmar el mismo gobierno". "Por tanto, entendemos que esto es más de lo mismo", ha lamentado.

Por ello, ha anunciado que presentarán una proposición no de ley para que Les Corts pidan el acta a Mazón y deje de estar en este parlamento. Asimismo, Compromís volverá a presentar una revisión del estatuto de expresidentes --después de la PNL que presentaron en mayo en la que "se quedaron solos", ha recordado-- para que "le quite todos esos privilegios" y deje de estar en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) "y no tenga oficina, dos asesores, coche y chófer a tiempo completo, sino que tenga la ayuda de esta Generalitat cuando lo necesite, no todos los días del año".

"PASAR PÁGINA"

Del mismo modo, el síndic socialista, José Muñoz, ha criticado, tras escuchar a Pérez Llorca decir que Mazón ha asumido su responsabilidad al dimitir y que su acta se la ha dado "la soberanía popular", que "vivimos en el día de la marmota". "Los valencianos necesitamos pasar página del 29 de octubre y normalizar la vida, hablar de los problemas básicos de la ciudadanía como la sanidad, tras el escándalo con Ribera Salud, vivienda o una alternativa económica para los jóvenes", ha reivindicado.

"Pero --ha añadido-- existe un problema en la Comunitat Valenciana y es que el que tenía que abrir un tiempo nuevo, Pérez Llorca, no es ni más ni menos que el testaferro de Mazón, a quien le sigue permitiendo tener ese aforamiento para que no vaya a declarar ante la jueza de Catarroja, y sigue siendo su número dos porque Mazón sigue siendo el presidente del PPCV".

Por ello, ha recalcado que, tras los últimos mensajes conocidos de WhatsApp, la "situación es insostenible" y ha exigido a Pérez Llorca que "dé un paso ya definitivo y le exija el acta o expulse a Mazón del grupo parlamentario popular al de no adscritos" como, ha recordado, el PSOE hizo con José Luis Ábalos.

"Cuando ocurren casos de corrupción, y hay corrupciones que no necesariamente son económicas sino éticas y morales como ha demostrado Mazón que no ha estado a la altura, el Partido Socialista lo ha hecho, quitar el acta, y si el acta no la devuelve la persona, lo que hacemos es expulsarlo", ha comparado Muñoz, que ha insistido: "Si Pérez Llorca si quiere tener algún tipo de credibilidad y no solo buenas palabras debe exigirle el acta o expulsarlo".

ESTUDIAR LAS PROPUESTAS

Respecto a las dos iniciativas de Compromís, ha apuntado que las estudiarán. Respecto a la PNL para que Les Corts pidan el acta a Mazón ha apuntado que "está bien presentar alternativas o en este caso resoluciones para forzar el posicionamiento de los grupos parlamentarios y evidentemente que Mazón renuncie al acta es una exigencia democrática".

Por su parte, respecto a modificar el estatuto de expresidentes ha señalado que "hay que hacer una reflexión respecto a la degradación" de esta figura porque, ha apuntado, "el problema no es la figura en sí del expresidente, sino que quién la está ocupando y sobre todo qué está haciendo".

Así, ha recordado que el expresidente del PP José Luis Olivas, que falleció la semana pasada, fue condenado por un caso de corrupción al igual que Eduardo Zaplana y "gran parte" del Consell de Camps. "Estas figuras de 'expresident' lastran la propia idea de lo que debería ser y, por tanto, yo creo que el problema es que tenemos que dignificar esa figura porque es valiosa objetivamente", ha señalado. En cualquier caso, ha apuntado que estudiarán la propuesta para analizar qué decide el PSPV.