PSPV y Compromís piden la expulsión de Mazón pero el PP lo defiende y rechaza el debate sobre su aforamiento

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han vuelto a pedir este miércoles al PP que expulse al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón como diputado de Les Corts, pero los 'populares' han defendido públicamente al exdirigente y han pedido respetar la "unanimidad" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre "la ausencia de cualquier responsabilidad" por su gestión de la dana. "No tiene cabida este debate sobre su aforamiento", han expresado.

El que fuera jefe del Consell, presente este miércoles en el hemiciclo de Les Corts --en su escaño en la última fila de la bancada 'popular'--, ha protagonizado momentos de algunas intervenciones del PSPV y Compromís, formaciones que en sus propuestas de resolución del Debate de Política General piden reconocer su "gestión irresponsable" de la tragedia de 2024, que provocó 233 muertes, además de exigir que renuncie a su acta como diputado del PP y que el 'expresident' deje la política "para siempre".

Durante el turno de debate de las iniciativas de Compromís sobre la dana, la diputada de la coalición Isaura Navarro ha considerado que estaría "muy bien" que el PP expulsara de Les Corts a Mazón, al que ha llamado "okupa", a la vez que ha vuelto a reclamar al PP que "al menos" lo tire del grupo parlamentario por cuestión de "ética y dignidad" y ha reivindicado que la política valenciana "ganaría si tomara esa decisión". Además, ha preguntado al 'expresident' qué hace ahora "con el dinero de todos los valencianos".

Sin embargo, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha acusado a la coalición de "saltarse a la torera" sus propias exigencias de "promover el respeto a las instituciones" cuando, por ejemplo, apoyan al Gobierno de España que dice que "gobernará con o sin el parlamento" o cuando no quieren "respetar la resolución del Tribunal Superior de Justicia" de la Comunitat Valenciana sobre "la ausencia de cualquier responsabilidad del expresidente Carlos Mazón", por lo que ha zanjado: "No tiene cabida este debate sobre su aforamiento".

Además, ha afeado a Navarro sus lecciones de "ética" cuando Compromís apoyaba a la exvicepresidenta del Consell y actual candidata a la Alcaldía de València Mónica Oltra "ocupando su lugar" en Les Corts, "manteniendo esas prerrogativas que ahora no le parecen bien para los demás". "¿Dónde estaba su ética? ¿Dónde estaba esa exigencia de quitarle el aforamiento?", ha cuestionado.

"DIFERENCIA" ENTRE OLTRA Y MAZÓN

Según ha defendido Chulià, la "gran diferencia entre un caso y el otro", aunque a Compromís "no le guste", es que, "mientras al expresidente Carlos Mazón, el Tribunal Superior de Justicia, por unanimidad, ha declarado su ausencia de responsabilidad, a la señora Mónica Oltra la han imputado, también por unanimidad".

En su réplica, Isaura Navarro (Compromís) ha recordado que Oltra dimitió como vicepresidenta y diputada y ha reprochado al PP las "mentiras" que vertió sobre la exdirigente de la coalición. Asimismo, ha hecho hincapié en que los jueces que han participado en el proceso de instrucción de Oltra "han dicho que no hay absolutamente nada". "Deberían pedir perdón todos ustedes por todas las mentiras que habéis dicho contra esta persona", ha instado a la bancada 'popular', en especial a la diputada Elena Bastidas.

Dicho esto, ha cargado contra el PP por "mantenido a ese señor", en alusión a Mazón, como 'president' de la Generalitat durante un año después de la dana, "y aplaudiéndolo". "Esa es su vergüenza, y lo mantienen ahí (...), cubriéndolo y tapándolo", ha remarcado. Por todo ello, ha exigido "transparencia" al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, aunque ha lamentado que no se puede esperar mucho porque este ni siquiera "declara sus bienes ni cumple el código de buen gobierno".

"NO PUEDE ESCONDER LA VERDAD"

En otro momento de la sesión de este miércoles, por parte del PSPV, la diputada Alicia Andújar ha reclamado al Consell que "haga todas las gestiones pertinentes para que Mazón entregue todos sus mensajes a la justicia". "Carlos Mazón no puede esconder la verdad, porque la verdad pertenece a los valencianos", ha reivindicado.

Andújar también ha defendido que Les Corts deben reconocer la gestión "irresponsable" de Mazón en la dana, para lo que considera que el 'expresident' debe renunciar a su acta de diputado del PP. "Su permanencia compromete la honorabilidad de la institución", ha advertido.

Y ha exigido al PP que se "aclare", en alusión a la comparecencia del pasado lunes de su presidente en la provincia de Valencia, Vicent Mompó en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, donde "reconoció que la gestión de la emergencia fue un desastre y que las víctimas tenían razón desde el primer día porque es una vergüenza que Mazón siga aforada".

Es por eso que ha instado a los diputados 'populares' a "votar en conciencia" a esta propuesta sin seguir las "directrices" de su partido, ya que se ha mostrado convencida de que "a algunos les parece una vergüenza lo que hizo Mazón" en la dana: "Deben elegir entre seguir protegiendo a Mazón y al rey desnudo --en alusión al actual 'president'-- o defender la memoria de las víctimas".

En su réplica, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha sostenido que "el debate sobre el aforamiento de Carlos Mazón carece de todo tipo de sentido tras esa resolución del TSJCV por unanimidad sobre la ausencia de cualquier responsabilidad del 'expresident'".

La 'popular' también ha afeado a los socialistas que pidan los whatsapps de Mazón en la dana mientras "se olvidan" de reclamar los mensajes del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "que sí tenían responsabilidades en el Cecopi" porque, según ella, "no les interesan".