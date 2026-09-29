PSPV y Compromís piden respuestas por el cierre del Principal de València y PP critica que no actuaran cuando gobernaban

Imagen de las taquillas del Teatro Principal de València informando de su cierre. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE y Compromís en el Ayuntamiento de València, los dos grupos de la oposición en esta corporación local, han pedido este martes, en el pleno ordinario de septiembre celebrado en el consistorio, "respuestas" por el cierre "por seguridad" del Teatro Principal de la ciudad a partir de las deficiencias estructurales y funcionales detectadas en el recinto, entre ellas no cumplir los requisitos para garantizar una evacuación eficiente en caso de emergencia.

Desde el ejecutivo municipal, el edil del PP y portavoz de este equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero, ha criticado que los socialistas y Compromís no acometieran "durante sus ocho años de gobierno", en las dos legislaturas anteriores, "las inversiones necesarias en mantenimiento" en este centro cultural.

PSPV y Compromís han solicitado esas "respuestas", han exigido "responsabilidades" y han pedido también conocer el plan de la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), para este teatro --después de que la pasada semana mostrara la disposición del consistorio a entrar en su propiedad-- durante el debate en la sesión plenaria de la urgencia de una moción presentada por los socialistas sobre el Teatro Principal.

Esta iniciativa ha decaído y no se ha tratado en el pleno porque su urgencia ha sido rechazada con los votos del ejecutivo municipal que forman PP y Vox.

La edil del PSPV-PSOE Maite Ibáñez, que ha sido la encargada de presentar esta propuesta y de defender su urgencia, ha hablado de "cierre chapuza" y ha destacado que "desde hace tres años" había informes sobre el teatro. "Ha fallado ejecutar proyectos y coordinarse", ha subrayado la concejala, que ha apuntado que "ya había problemas graves" antes y que "en 2024 el PP ya reconoció que era necesario actuar".

"Tres años para actuar y al final, cerrar", ha remarcado Ibáñez, que ha cuestionado asimismo que la clausura del Principal se anunciara "al día siguiente de presentar la programación".

La representante del PSPV-PSOE ha afirmado que su grupo presentaba una "moción de urgencia para pedir responsabilidades, acción inmediata y respuestas". "Responsabilidades a la hora de priorizar y acometer actuaciones y presupuestar", ha agregado, además de cuestionar el dinero que desde las instituciones dirigidas por el PP se destina al cuidado del patrimonio y preguntar por el "coste económico de la actuación" de reforma del teatro y por el de las "indemnizaciones" que se tengan que abonar como consecuencia del cierre.

"València se cae a pedazos", ha dicho, al tiempo que ha hablado de "actuación negligente", ha preguntado por qué no se ha actuado antes "si había informes" y ha instado a llevar a cabo "trabajo de prevención para que no vuelva a pasar" en otros recintos.

"CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA"

Desde Compromís, el edil Pere Fuset ha asegurado en el pleno que la moción de los socialistas era "urgente" para "hacer crítica y autocrítica" y ha insistido en señalar que el cierre del Principal se dio a conocer "horas después de presentar la programación".

Asimismo, ha considerado "urgente" que la primera edil "explique sus planes para actuar" en este teatro. "Nosotros fuimos los primeros en pedir que Catalá no se pusiera de perfil, pero necesitamos saber el plan" que tiene ahora, para saber si es la alcaldesa que mantiene "cerrada La Roqueta" y que es "incapaz de restaurar las Rocas" del Corpus.

"Es urgente que explique sus intenciones", ha insistido Pere Fuset, que ha agregado que se tiene que saber si con su propuesta para que el Ayuntamiento entre en la propiedad de El Principal María José Catalá busca "estar en la guerra interna del PP, que es la que hay aquí", en alusión también a la Generalitat y la Diputació de Valencia.

"NECESITAMOS UN PLAN DE FUTURO"

El representante de Compromís ha señalado además que es "urgente también dar respuesta al sector cultural" porque "necesita saber cuál es el plazo y el plan". "Necesitamos un plan de futuro".

Antes de comenzar la sesión plenaria, el portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuan ha señalado que cuando se "quiere entrar en la propiedad de un teatro o de una instalación cultural que está llevada por otra administración lo que se estás diciendo es que no te fías de la otra administración". "Y si consideras que son unos inútiles, deberías decirlo abiertamente", ha afirmado en alusión a la alcaldesa.

Sanjuan ha apuntado que el Ayuntamiento de València "forma parte de la Diputació" de Valencia, propietaria del teatro, y ha señalado que por ello el consistorio "ya está".

A su vez, ha dicho que hay concejales de esta corporación que son "diputados de gobierno" en la institución provincial en referencia a la edil Rocío Gil (PP). "Creo que al final todos están intentando generar una situación en que la culpa es del otro", ha aseverado el portavoz del PSPV.

Antes del pleno también, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha indicado que "Catalá lo que quiere es especular" y ha destacado la labor que su coalición está desarrollando "de manera conjunta" en el ámbito autonómico y en el de la Diputació sobre el Principal, así como con "todo el sector" cultural "para garantizar que pueda continuar trabajando, que es lo importante".

Robles ha añadido que si "Catalá quiere dar respuesta de la misma manera que con La Roqueta, con edificios cerrados, estamos perdidos".

Juan Carlos Caballero, por su parte, ha censurado, también antes de comenzar la sesión plenaria, que en sus "ocho años de gobierno la izquierda no hizo ninguna actuación para rehabilitar o para garantizar las condiciones de seguridad en el Teatro Principal".

Así, ha manifestado que Compromís y PSPV, "lo primero que tendrían que hacer es pedir perdón por no haber hecho las inversiones necesarias en mantenimiento durante sus ocho años de gobierno".

"LLEGA TARDE"

Caballero ha considerado también que la moción de los socialistas "llega tarde" para pedir que el Ayuntamiento "ponga a disposición los teatros municipales o los espacios culturales" con el fin de que se pueda "reprogramar toda esa actividad" del Principal.

"Desde el primer día en el que conocimos que iba a cerrar", el consistorio "lo primero que hizo fue hablar para poner al servicio de la programación los espacios municipales, teatros o salas de la ciudad", ha asegurado el concejal del PP.