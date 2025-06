El PSPV y Compromís sobre la PNL de Vox que pide acabar con el sistema de financiación: "Es un disparate constitucional"

El PP garantiza que no se saldrá "del guion consensuado" con sindicatos, patronal y sociedad civil

El PSPV y Compromís han acusado a Vox de tratar de "cargarse" el sistema de financiación autonómica con su proposición no de ley (PNL) en la que pide acabar con el actual sistema de financiación autonómica y han calificado la iniciativa de "chapuza" y "disparate constitucional", mientras que el PP ha garantizado que no se saldrá "del guion consensuado" con sindicatos, patronal y sociedad civil al respecto.

De este modo lo han manifestado desde los distintos grupos en las ruedas de prensa posteriores a la junta de síndics, después de que Vox haya presentado en todos los parlamentos autonómicos en los que está representado, entre ellos el valenciano, una PNL que pide acabar con el actual sistema por haber demostrado ser un "fracaso" que supone "duplicidad, despilfarro y desigualdad".

De un lado, el síndic socialista, José Muñoz, ha admitido que esta iniciativa es "coherente" con los principios que plantea Vox, que quiere "cargarse el Estado de las Autonomías". Y como ejemplo de ello ha lamentado que gracias a esta formación "ya no se conmemora" el Día de Les Corts o que el partido de Santiago Abascal quiera "estrangular" a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Eso sí, lo que resulta "sorprendente" e "indignante" para Muñoz es que el PP sea "responsable de lo que pasa". "No es un tema de Vox, es un tema del y del propio Carlos Mazón --'president' de la Generalitat'--, que está en situación de supervivencia personal", ha incidido. "Gobierna y hace políticas con quienes quieren acabar con el autogobierno valenciano", ha denunciado.

En este punto, ha preguntado a los 'populares' si "dejarán esta PNL en la que se habla de eliminar el sistema de financiación". "La contestación fundamental la tiene que dar el PP", ha recalcado Muñoz, que ha afeado al jefe del Consell que después sea "el primero que habla de asfixia" de la Generalitat mientras "vota en contra de cualquier iniciativa que mejore la Comunitat Valenciana".

De otro lado, Joan Baldoví (Compromís) ha calificado la iniciativa de Vox de "chapuza" y de "disparate constitucional" por ir "en contra de todos los consensos". "Si estuvieran tan convencidos de que eso es tan bueno" lo llevarían al próximo pleno de Les Corts, ha subrayado. Por eso mismo, ha considerado que los de Abascal "no verán que tenga la solidez para poderla presentar o debatir".

"No entendemos cómo plantean esto que es un auténtico cambio total respecto al sistema de financiación que tenemos ahora y no les parece suficientemente importante llevarlo al único pleno que hay en junio", ha expuesto.

EL PP "NO VA A CAMBIAR ESA PALABRA POR UNA ESTRATEGIA POLÍTICA"

Desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha asegurado no haber "estudiado" la propuesta de Vox, aunque ha avanzado que su formación no la apoyará si no habla de la necesidad de reformar el actual sistema y de contar con el fondo de nivelación. "No nos salimos del guion consensuado en su día con sindicatos, patronal y sociedad civil. No vamos a cambiar esa palabra por una estrategia política", ha garantizado.

En este contexto, ha aprovechado para volver a reclamar que se reúna de nuevo la Plataforma per un Finançament Just, que no lo hace "desde que el PSPV rompió el consenso" el pasado septiembre, y ha insistido en que los 'populares' quieren el fondo de nivelación y que se cambie el actual modelo.

Además, Pérez Llorca ha aprovechado para afear al Gobierno de España que no esté dispuesto a incluir la financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Barcelona pese a que "más de diez comunidades autónomas lo piden", por lo que es "obligatorio" añadirlo. "Se están pasando la ley por el arco del triunfo", ha sostenido.

VOX: "AHORA LA PRIORIDAD" ES SÁNCHEZ

Por su parte, desde Vox, José Mª Llanos ha confirmado que la PNL de Vox sobre financiación autonómica no se debatirá en el próximo pleno de Les Corts y ha evitado avanzar si entrará en el siguiente, del mes de julio. "Nosotros buscamos la oportunidad, la cualidad y las prioridades, y ahora la prioridad es que el señor --Pedro-- Sánchez deje de chantajear al pueblo valenciano", ha esgrimido.

Dicho esto, ha instado al líder del Ejecutivo central a conceder a la Comunitat Valenciana "de una vez por todas" el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). "Lo esperamos como agua de mayo y en 12 años no se negó hasta que ha llegado un gobierno que no es de izquierdas", ha denunciado.