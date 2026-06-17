PSPV y Compromís protestan contra el “secuestro de Les Corts” y el bloqueo a la oposición por parte del Consell y de Vox

Protesta de PSPV y Compromís en el ficus de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 46 diputados de PSPV y Compromís en Les Corts han realizado una protesta para denunciar el “secuestro” del parlamento valenciano por parte del Consell del PP, con el apoyo de Vox, para bloquear el trabajo de la oposición. Ambos grupos han asegurado que se vetan la mayoría de sus preguntas y peticiones de documentación y han advertido que piensan denunciar esta situación ante los tribunales.

Así lo han manifestado los síndics de PSPV, José Muñoz, y Compromís, Joan Baldoví, quienes han protestado junto a los diputados de ambos grupos en el ficus de Les Corts con carteles de ‘No al segrest de Les Corts’.

Esta protesta se ha realizado minutos antes del pleno de este miércoles, en el que PP y Vox acordaron concentrar en una única jornada el debate de las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís al presupuesto de la Generalitat para 2026, la sesión de control al ‘president’ Juanfran Pérez Llorca y otros puntos como la votación del dictamen de la comisión de investigación de la dana o la convalidación del decreto de movilidad del Consell que rechazan los sectores del taxi y las VTC.

Precisamente, en el exterior de Les Corts protestan durante este miércoles asociaciones representativas de los sectores del taxi y las VTC, junto a otras concentraciones convocadas a las puertas del parlamento valenciano por CCOO PV, UGT-PV y STEPV-Iv –en el marco de una jornada de huelga en la enseñanza concertada–, la Plataforma del Sector Social o la Xarxa de Entitats per un Finançament Just.

LLORCA, EN UNA "EXTREMA DEBILIDAD"

Desde el PSPV, Muñoz ha denunciado que “estas Corts se han convertido en el cortijo particular del PP y de la extrema derecha de Vox”, lo que cree que demuestra que “Llorca está en una situación de extrema debilidad” porque está “siendo increpado por amplios espectros de la sociedad, como la comunidad educativa”.

El síndic socialista ha lamentado el “desprestigio” de Les Corts y ha puesto como ejemplos que se haya dejado de celebrar en los últimos años el 25 d’Abril –día en el que se conmemora el autogobierno valenciano–, que se hayan “vetado” sus iniciativas de reprobar a consellers como la vicepresidenta Susana Camarero y de prorrogar la comisión de investigación de la dana “después de saber todo lo que ha ocurrido en ese grupo de WhatsApp de esa pandilla de amigos que era el Consell de Carlos Mazón”.

Según ha expuesto, esto se produce porque Vox ocupa desde 2023 la presidencia de Les Corts con el apoyo del PP “y la están utilizando a su antojo”, lo que impide el trabajo de oposición “con una mínima normalidad democrática”.

“Hoy podemos escuchar cómo la calle reclama diálogo, acuerdo y, sobre todo, reclama a Pérez Llorca que salga a la calle, que hable, que negocie y que acuerde. Por mucho que se intente esconder, la sociedad valenciana ya ha dicho basta, está cansada después de la dana y ve cómo la utilización de las instituciones degrada de manera paulatina nuestra democracia”, ha manifestado, y ha exigido que el de este miércoles no sea el último pleno con sesión de control al ‘president’ antes de septiembre.

"SU COTO PRIVADO DE CAZA"

Por parte de Compromís, Baldoví ha coincidido en que el “secuestro de Les Corts ha ido a más” en el último año porque, a su parecer, “PP y Vox se creen que son su particular coto privado de caza, y hacen y deshacen sin respetar la mínima cordialidad, los consensos y la cortesía parlamentaria”.

Como ejemplo ha señalado que en la última junta de síndics se decidió “de manera absolutamente unilateral” celebrar este pleno en un único día, “sin posibilidad de preguntar ni de interpelar a los consellers”. También ha denunciado que “se censuran iniciativas de PSPV y de Compromís y, en cambio, dejan pasar auténticas animaladas si provienen de Vox o del PP, lo que ve como “una doble vara de medir” y una “dinámica peligrosa”.

De hecho, Baldoví ha asegurado que el Consell, con el apoyo de Vox en el trámite parlamentario, lleva sin contestar alrededor de 600 preguntas y peticiones de documentación desde el 14 de febrero de 2025. “Evidentemente, iremos a los tribunales porque entendemos que se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a que puedan tener una oposición que pueda trabajar de una manera absolutamente digna”, ha advertido, convencido de que tienen “todo el derecho del mundo” a denunciarlo.

Además, ha hecho notar que el Consell sí ha contestado a preguntas o peticiones de documentación realizadas sobre el ‘expresident’ Francisco Camps, al tiempo que ha cargado contra la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), “que es buena para cobrar y para hacer ‘tuits’ pero no para defender los derechos de los diputados”.

Al inicio del pleno, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha solicitado la retirada del orden del día de la votación del dictamen de la comisión de la dana, argumentando que queda invalidado con los mensajes trascendidos en los últimos días del grupo de WhatsApp del Consell del día de la tragedia que provocó 230 fallecidos. PP y Vox han votado en contra, con lo que se mantiene este punto en la sesión de este miércoles.