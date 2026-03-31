PSPV y Compromís urgen a Mazón a declarar ante la jueza voluntariamente para decir "toda la verdad" sobre la dana

El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el pleno de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los síndics del PSPV y de Compromís en Les Corts, José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, han instado este martes al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a acudir voluntariamente a declarar ante la jueza que investiga la gestión de la dana y a decir en sede judicial "toda la verdad" sobre lo que ocurrió aquel día y sobre la "negligencia que se llevó por delante 230 vidas".

Así se han pronunciado en declaraciones en Les Corts después de que la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 haya rechazado la personación del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa.

Por un lado, el síndic socialista ha señalado que "parece lógica la resolución de la jueza porque la pregunta era cómo quería comparecer Carlos Mazon ante ella, si en calidad de investigado o en calidad de acusación particular". "La segunda no tiene mucho sentido, por lo tanto, Carlos Mazon lo que debería es ir como investigado si quiere personarse", ha expuesto.

Muñoz ha recordado que la jueza de Catarroja (Valencia) "en diferentes ocasiones ya le ha preguntado si quería comparecer voluntariamente" y el expresidente de la Generalitat "desde el primer momento se ha negado". A su juicio, "Mazón quería utilizar la mentira también ante la jueza y parece que no va a poder", ha comentado.

En este contexto, el PSPV le ha pedido a Mazón que "vaya voluntariamente a declarar, que declare y que diga toda la verdad", al tiempo que también ha reclamado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "que de una vez por todas acabe con este sufrimiento de la ciudadanía, que le pida el escaño a Carlos Mazón, que deje de ser aforado y sobre todo, si no lo hace, que Perez Llorca le expulse del Partido Popular".

"Yo creo que nosotros, los valencianos, necesitamos pasar una página. Carlos Mazón cada día indigna más a la ciudadanía y la mayor indignidad es que continúe aquí sentado a los escaños de Les Corts representando al PP", ha zanjado Muñoz.

"NO SE PUEDE APROVECHAR DE LOS PRIVILEGIOS"

Por su parte, desde Compromís, Joan Baldoví ha valorado que "la jueza de Catarroja está haciendo su trabajo" y ha recriminado que "Carlos Mazón no se puede aprovechar de unos privilegios que no debería tener".

El síndic de la coalición valenciana ha exigido que el 'expresident' "vaya a declarar y a decir, de una vez por todas, la verdad sobre una negligencia que se llevó por delante 230 vidas".

Asimismo, ha añadido que no que no se explican ni Compromís "ni la inmensa mejoría de valencianos es por qué Pérez Llorca aún lo mantiene como diputado ocupando el escaño 98 de Les Corts Valencianes". "Es vergonzoso", ha zanjado.