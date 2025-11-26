El PSPV cree que el “laberinto de mentiras” de Mazón llega a su fin y exige al PP que le fuerce a dejar el acta

Archivo - El portavoz del PSOE en Les Corts, José Muñoz, interviene durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que el “laberinto de mentiras” del todavía ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre lo sucedido en la dana “empieza a ver su final, y empiezan a encajar todas las piezas que el Partido Popular ha intentado evitar”. Por eso ha exigido al PP que deje de “encubrir” a Mazón y le fuerce a dejar el acta de diputado autonómico para dejar de estar aforado.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios después de que el diario Levante-EMV publicara a última hora de este martes que Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Mazón en el restaurante El Ventorro el día de la dana, le acompañó con su coche hasta las proximidades del Palau de la Generalitat, citando a fuentes del PP. El ‘president’ en funciones ha negado este miércoles esa información.

“Todo el mundo cree antes cualquier información antes que cualquier cosa que salga de la boca de Carlos Mazón”, ha replicado Muñoz, quien ha cifrado en 15 las versiones que ha dado el aún ‘president’ sobre la tarde del 29 de octubre de 2024, cuando la dana arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

El síndic socialista ha insistido en que la credibilidad de Mazón está “bajo mínimos” porque “ha mentido desde el primer momento, sigue sin declarar ante la jueza de Catarroja y, lo peor de todo, mantiene el aforamiento para evitar su responsabilidad judicial”.

Además, ha subrayado que “todo el mundo con dos dedos de frente” no se cree la versión de Mazón de que llegó andando al Palau, cuando ha señalado que “aún no sabemos qué hizo” el jefe del Consell durante 37 minutos desde que salió de El Ventorro “y eso provocó que el ES-Alert llegara tarde” hasta que fue enviado a las 20.11 horas.

“Ya empezamos a intuir dónde estaba y qué estaba haciendo”, ha deslizado, para denunciar que “lo más grave de todo” es "el proceso sistemático de destrucción y ocultación de pruebas de Mazón” desde el día de la dana respecto a la comida con Vilaplana, su registro de llamadas o las cámaras de vigilancia del Palau.

Tras advertir que “la verdad siempre se acaba imponiendo” y agradecer a la jueza de Catarroja “permitir que se completen las piezas del puzle”, ha urgido al PP a “dejar de ser el actor cómplice de Mazón”: “Si quiere salvar los muebles éticos, debería exigirle el acta de diputado”.

"ABSOLUTAMENTE DESACREDITADO"

"En estos momentos, Mazón está absolutamente desacreditado por la realidad y por la verdad, la sociedad valenciana no lo soporta y el PP es el cooperador necesario que le está ayudando a mantener su escaño", ha aseverado.

José Muñoz ha insistido en que “el PP en su conjunto” es responsable de "crisis institucional, política y social" de la Comunitat Valenciana “hasta las más altas esferas de Alberto Núñez Feijóo” como líder del partido, ya que ha acusado a los ‘populares’ de haber mentido en sede judicial y parlamentaria respecto a la dana.

Respecto al debate de investidura de este jueves en Les Corts, con el candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, como único aspirante a suceder a Mazón, ha reprochado que “el mismo Partido Popular” que ha defendido durante el último año al todavía 'president' vaya a apoyar a su “número dos”, ya que Pérez Llorca es el secretario general del PPCV que todavía dirige Mazón.

Ha sostenido que el acuerdo entre PP y Vox para investir al también síndic ‘popular’ como ‘president’ ya está cerrado y que los ‘populares’ no lo han desvelado todavía porque será “más radical, extremista y negacionista todavía” y eso "les avergüenza". Por tanto, ha hecho notar que el PSPV evidentemente votará en contra: "Nos sobran los motivos".

También ha subrayado que “lo importante no es si Mazón estará o no en este debate”, sino que mantenga el acta de diputado porque cree que es “indigno” que haya "un escaño con el nombre de Carlos Mazón Guixot".