El PSPV cree que Llorca "imita a Mazón" al "esconderse o irse de España" en medio de la huelga educativa

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "imita a Carlos Mazón", su predecesor al frente del Consell, al "esconderse en el Palau de la Generalitat o irse fuera de España" en medio de la huelga docente en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que culmina este viernes su cuarta semana.

"El día en el que se tiene que producir la reunión definitiva para llegar a un acuerdo entre los sindicatos docentes y la Conselleria de Educación, el 'president' de la Generalitat no está ni en València", ha reprochado.

Así lo ha denunciado en declaraciones a los medios, en alusión a la reunión de esta tarde entre los sindicatos y el departamento que dirige Carmen Ortí y al hecho de que, mientras tanto, Llorca esté en Bruselas. El jefe del Consell viajó este jueves a la capital belga a reunirse con representantes europeos y no ha podido regresar por una avería en el vuelo de regreso, según han indicado a primera hora de este viernes desde la Generalitat.

Muñoz ha señalado que, tras un mes de huelga, la reunión "definitiva" de este viernes por la tarde entre Educación y sindicatos muestra dos posturas diferentes: la de la comunidad educativa "protestando en defensa de la educación pública de calidad, recortada desde el principio del gobierno de Mazón y ahora de Pérez Llorca, que tiene voluntad de negociar y llegar a acuerdos", y la de la Conselleria que "no ha enviado un documento a los sindicatos" y muestra "muy poca voluntad de querer llegar a un acuerdo".

Además, ha acusado a Llorca de "rehuir de sus responsabilidades desde el primer momento" que se inició la convocatoria de huelga: "En lugar de intentar llegar a acuerdos, echó más leña al fuego, criminalizando a la comunidad educativa, a los profesores y, en definitiva, haciendo todo lo posible para que no se llegara a un acuerdo".

Para el portavoz socialista, se trata de una posición "sorprendente" por parte de "un 'president' de la Generalitat que llegó a la presidencia hablando de que lo importante que era el diálogo para él". "La comunidad educativa quiere dialogar y la Generalitat lo que hace es incrementar el nivel de tensión", ha abundado, y ha exigido al Consell "que esté en la solución y que no sea parte del problema".