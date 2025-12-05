El PSPV cree que los mensajes de Pradas demuestran que Mazón "estaba detrás en la toma de decisiones" el día de la dana

Archivo - El portavoz del PSOE en las Corts de Valencia, José Muñoz, interviene durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado que los mensajes de WhatsApp de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas con el ya expresidente de la Generalitat Carlos Mazón y con el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, durante el día de la dana demuestran que el que fuera jefe del Consell "era la persona que estaba detrás en la toma de decisiones".

"Los 'whatsapps' son absolutamente demoledores", ha expresado Muñoz en declaraciones remitidas a los medios por su grupo tras conocer los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron el expresidente de la Generalitat, su jefe de Gabinete y la exconsellera el 29 de octubre de 2024.

En uno de ellos, en los que la exconsellera le alertaba esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo". Además, Pradas mandó un mensaje al jefe de gabinete del expresidente, José Manuel Cuenca, a las 16.28 horas en el que le advertía de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia).

Según Muñoz, en los mensajes "vemos de una manera reiterada cómo Salomé Pradas intenta tomar una serie de decisiones, pero bien su jefe de Gabinete --José Manuel Cuenca-- o bien el propio Mazón no le permiten tomarlas, como por ejemplo el confinamiento o las medidas de confinamiento". A su juicio, "esto es una demostración de que es Carlos Mazón quien está siempre detrás decidiendo o dejando de decidir lo que se debería hacer ese día"

Además, el síndic socialista ha señalado que estos mensajes "rompen con la estrategia absoluta del PP en la que acusaba a las agencias estatales de apagón informativo" el día de la dana. "Estamos viendo a través de esos 'whatsapps' que Salomé Pradas a tiempo real le iba comunicando, en este caso a José Manuel Cuenca, toda la información de lo que estaba ocurriendo. Por tanto, no pueden hablar de apagón informativo. Siempre supieron lo que estaba pasando el 29 de octubre", ha recalcado.

PIDE A LLORCA QUE LE RECLAME EL ACTA A MAZÓN

Dicho esto, José Muñoz ha planteado la "reflexión final" de que, "si no hubo apagón informativo y, por tanto, toda la responsabilidad fue de la Generalitat Valenciana y, además, fue el propio Carlos Mazón el responsable del retraso en el envío del ES-Alert", a los socialistas solo les cabe instar al nuevo 'president', Juanfran Pérez Llorca, que exija el acta de diputado a su predecesor.

Para el PSPV, resulta "indigno" que Mazón continúe como diputado en Les Corts, lo que le permite "seguir como aforado y no ir a declarar ante la jueza" de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana. Además, los socialistas han vuelto a reprochar a Pérez Llorca que haya "premiado" a Mazón "con un plus" al designarle como portavoz del PP en la comisión de reglamento de Les Corts "para que pueda cobrar más".

"Si el PP fue capaz de exigir el acta a --la exalcaldesa de València-- Rita Barberá por casos menores, en el sentido de que eran menos graves de lo que es esta situación de la dana con 229 fallecidos, Pérez Llorca tiene la obligación moral, si quiere reparar un poco el dolor de las víctimas, de exigirle ese acta de diputado a Carlos Mazón", ha argumentado Muñoz.

Así, ha apelado a los 'populares' para que acaben con el aforamiento de Mazón y que este "vaya a declarar ante la jueza de Catarroja para explicarnos todo lo que hizo durante ese 29 de octubre después de estos 'whatsapps' demoledores y terribles para la imagen del propio Carlos Mazón y del conjunto de la Generalitat Valenciana".