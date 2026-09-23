El PSPV critica el "descontrol" del PP en el cierre del Teatro Principal: "Han tenido tres años para actuar"

Archivo - Imagen de archivo del Teatro Principal de València - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputació de València, Carlos Fernández Bielsa, ha reprochado al equipo de gobierno provincial "el descontrol y la absoluta falta de planificación" tras el cierre del Teatro Principal de València por razones de seguridad. A su juicio, el PP tenía "el diagnóstico, el Plan Director y tres años para actuar". "Lo que no han tenido es voluntad, planificación y capacidad para ejecutar una solución", ha sentenciado.

Para Bielsa, lo ocurrido con la emblemática sala "es la demostración más evidente de que el gobierno del PP lleva tres años sin rumbo, sin capacidad para anticiparse a los problemas y sin una planificación seria para mantener uno de los edificios culturales más importantes de la ciudad y de toda la Comunitat Valenciana".

"El esperpento es tremendo: un día presentan la programación del Teatro Principal y al día siguiente anuncian que tienen que cerrarlo por problemas que no han aparecido de la noche a la mañana", ha señalado el portavoz socialista.

"Mompó lleva tres años presidiendo la Diputación. No puede decir ahora que no sabía que el Principal necesitaba una intervención. Lo que demuestra este episodio es que han dejado pasar el tiempo y que no tienen coordinación con la Generalitat porque solo están en la batalla sucesoria del PP", añade.

El Grupo Socialista afirma, en un comunicado, que las necesidades de rehabilitación del Teatro Principal "no son nuevas ni desconocidas para la Diputación". En este sentido, recuerda que durante la legislatura anterior se impulsaron distintos trabajos de diagnóstico y planificación.

En 2021, la Diputación licitó la redacción del Plan Director de la restauración y rehabilitación del Teatro Principal con Toni Gaspar como presidente. El proyecto estaba listo cuando se produjo el cambio de gobierno en julio de 2023.

"No estamos hablando de un problema que haya aparecido esta semana. Estamos hablando de un edificio cuya rehabilitación estaba estudiada, planificada y diagnosticada antes de que el PP llegara al gobierno de la Diputación", ha aseverado Bielsa.

El portavoz socialista ha recordado además que hay declaraciones realizadas en enero de 2024 por la diputada provincial de Teatros, Rocío Gil, quien reconoció que el edificio se encontraba en una "situación complicada" y defendió la necesidad de poner en marcha los trabajos de rehabilitación.

"En enero de 2024 ya decían que el edificio estaba en una situación complicada y que había que poner en marcha la rehabilitación. Han tenido 2024, 2025 y buena parte de 2026 para avanzar. ¿Qué han hecho durante todo este tiempo?", ha cuestionado Bielsa.

El socialista ha señalado además que los presupuestos de 2024 contemplaron inicialmente una partida de apenas 60.000 euros para estos trabajos, mientras la propia Diputación reconocía que la actuación necesaria requería una inversión mucho mayor.

"Han tenido el diagnóstico, han tenido el Plan Director y han tenido tres años para actuar. Lo que no han tenido es voluntad, planificación y capacidad para ejecutar una solución", ha añadido.

Ante la situación generada, el Grupo Socialista de la Diputación ha solicitado formalmente toda la documentación y, especialmente, qué actuaciones ha realizado el gobierno de Mompó desde que asumió la Presidencia en 2023.

El portavoz socialista considera que el caso del Principal "resume perfectamente la forma de actuar del gobierno de Mompó: anuncios, fotografías y presentaciones, pero poca gestión y todavía menos capacidad de ejecución".

"RETRATO DEL DESPRECIO DEL PP A LA CULTURA"

En términos similares se ha expresado el portavoz socialista de Cultura en Les Corts, Jose Chulvi, quien ha denunciado el "desastre de gestión" del Consell y la Diputación de València tras al cierre del teatro principal de València y ha asegurado que lo ocurrido es el resultado "de años de desinterés": "Es el retrato del desprecio del PP a la cultura valenciana".

En ese sentido, el dirigente socialista ha explicado que este lunes el IVC "presentaba la temporada en el Teatro Principal, y el martes la Diputación lo cerraba durante cuatro años". "La Generalitat, que lo cogestiona, se enteraba la noche anterior": "Dos administraciones del PP, un mismo teatro y cero coordinaciones", ha criticado Chulvi que ha apuntado que algunos medios de comunicación han señalado que hay un informe pericial que incluye un documento de actuación urgente del 12 de junio: "¿Sabían desde el verano que había riesgo y continuaron programando y vendiendo entradas?", ha preguntado.

Así, Jose Chulvi ha anunciado que el grupo socialista ha registrado en Les Corts una batería de preguntas, una solicitud de documentación, tres peticiones de comparecencia y una proposición no de ley para exigir la reapertura del Teatro Principal mucho antes de cuatro años y un plan de choque para las artes escénicas.

"Cuatro años no es un plazo técnico, es una rendición", ha asegurado el parlamentario, que ha destacado que la ley de contratos permite la tramitación de emergencia y de urgencia, y la Ley de Patrimonio Cultural fija un máximo de tres meses para la autorización de intervenciones en un Bien de Interés Cultural.

"Si se quiere, se puede. Exigimos una comisión mixta con la Diputación y el Ayuntamiento convocada de manera urgente, las autorizaciones tramitadas con celeridad y un calendario público para reabrir antes de la primavera de 2029", ha destacado.

En ese sentido, Chulvi ha explicado que el Plan director de rehabilitación está sobre la mesa desde la pasada legislatura y en febrero de 2024 las dos instituciones se reunieron para desbloquearlo, sin ningún resultado. "Ahora se pasan la pelota sobre quién debía hacer el mantenimiento. Mientras tanto, València pierde su gran escenario público, 1.226 localidades, durante años", ha lamentado.

PREMIOS CANCELADOS E IVC SIN DIRECCIÓN

El portavoz socialista de Cultura ha criticado también la confirmación de que los Premios de las Artes Escénicas Valencianas tampoco se celebrarán en 2026. En ese sentido, Chulvi ha explicado que los Premios de las Artes Escénicas Valencianas se entregaron por última vez en 2024, en un acto sin público que el sector calificó de censura; en 2025 quedaron en blanco y en 2026 tampoco se celebrarán. "Los premios eran el escaparate de nuestras compañías y la puerta de entrada a las giras, eliminarlos es invisibilizar al sector".

Finalmente, José Chulvi ha recordado que el IVC lleva meses sin director general, y las funciones las asume provisionalmente el director general de Cultura. Además, ha apuntado que las asociaciones profesionales ya han denunciado que el IVC "desincentiva" el acceso a las ayudas, que se recortó el apoyo a la Mostra de Teatre d'Alcoi y que la Conselleria ha renunciado a resolver el Premio de las Letras 2025. "Cambios de conseller, un IVC descapitalizado, premios eliminados, ayudas que llegan tarde y ahora el Principal cerrado. Es un maltrato sistemático a la cultura valenciana", ha concluido.