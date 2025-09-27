El PSPV critica que Mazón "agrede al valenciano" al "querer suprimirlo de la PAU": "Solo busca atacar nuestra lengua"

Archivo - El secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, en una imagen de archivo - INMA CABALLER/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, ha criticado el anuncio del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de que el alumnado de la Comunitat Valenciana "pueda elegir examinarse de Castellano o Valenciano en estos exámenes" o "elegir cuál de las dos notas computa", ya que, a su juicio, "solo busca atacar nuestra lengua".

"Estamos ante un nuevo ataque al valenciano por parte de Carlos Mazón", ha denunciado Soler, quien ha señalado que esta decisión es "una barbaridad" que además "no podrá cumplir". "La normativa que regula las PAU establece que todo el alumnado que vive en una comunidad bilingüe se examina de las dos lenguas oficiales de su comunidad", ha detallado, según ha indicado la formación política en un comunicado.

En este sentido, el secretario de Educación socialista ha reiterado que el jefe del Consell "sabe que su propuesta no se podrá aplicar" y ha advertido de que, "si Mazón cree que el problema es que el alumnado suspende valenciano, la solución no es suprimir la prueba, sino mejorar la calidad educativa con más profesorado, ratios más bajas y programas de refuerzo".

"Con la mal llamada Ley de Libertad Educativa del PP y Vox, que reduce al mínimo el valenciano en las zonas castellanohablantes, lo único que conseguirá Mazón es que muchos alumnos lleguen peor preparados y obtengan peores resultados en la PAU", ha manifestado, al tiempo que ha instado al Consell a "revertir esta norma" y a "abandonar su estrategia de confrontación lingüística y a centrarse en garantizar que el alumnado valenciano reciba la mejor formación posible en igualdad de condiciones".

Para el secretario de Educación del PSPV-PSOE, "detrás de esta propuesta se esconde la verdadera intención de Mazón: suprimir el valenciano".