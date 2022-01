El PSPV defiende que "el pasaporte COVID ha salvado vidas" mientras Cs y Vox exigen su retirada

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha defendido este martes la vigencia del pasaporte COVID para acceder a ciertos espacios en la Comunitat, mientras tanto Cs como Vox han reclamado que no sea obligatorio a partir del 31 de enero. Por su parte, tanto Compromís como Unides Podem se han mostrado a favor de evaluar la necesidad de nuevas medidas y el PPCV no ha querido posicionarse al considerar que no dispone de datos suficientes.

Así lo han expuesto representantes de los seis grupos de Les Corts de cara a la decisión que abordará la próxima comisión interdepartamental de la Generalitat ante la evolución de la sexta ola, que no deja de marcar récords de contagios. El 'president', Ximo Puig, ya ha avanzado que la interdepartamental se reunirá esta semana y que la intención es mantener todas las restricciones "tal y como están".

Del PSPV, la portavoz adjunta, Carmen Martínez, ha defendido antes de la junta de síndics que el pasaporte COVID ha funcionado porque "sobre todo ha permitido que personas sin ninguna intención de vacunarse lo hayan hecho". Ha garantizado que aporta "tranquilidad" aunque sea complicado de gestionar y ha insistido en que las decisiones sean técnicas porque "una semana con la variante ómicron es una eternidad".

Entre el resto del tripartito, la portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas ha sostenido que es momento de "reevaluar y ver qué medidas están funcionando y cuáles no", en función de lo que digan los expertos, para decidir si "hay que mantener, añadir o quitar alguna restricción puntual". "Obviamente, la situación está bastante descontrolada en los contagios, no en la tensión hospitalaria", ha constatado.

También del Botànic, la síndica de UP, Pilar Lima, se ha mostrado partidaria de añadir o quitar restricciones según la situación epidemiológica, remarcando que "siempre" respetarán lo que decida la interdepartamental. Ha hecho hincapié en la necesidad de fortalecer la Atención Primaria y ha advertido que "ya estamos tardando" en aplicar un plan para abordar la situación actual y fortalecer la sanidad pública.

De la oposición, la portavoz adjunta del PP Elena Bastidas ha afirmado que les cuesta posicionarse porque "no se sabe quiénes son los expertos que asesoran al presidente y en qué informes se basan", por lo que ha afeado la falta de interlocución. También ha criticado que los valencianos tendrán que pagar la "mala gestión" de Puig y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, tras las dos sentencias por la falta de material o por la vacunación de sanitarios.

Como síndica de Ciudadanos, Ruth Merino sí ha incidido en que "el pasaporte no evita los contagios" y ha reiterado que "da una sensación de falsa seguridad que quizá ha conseguido que se multipliquen los contagios", por lo que ha reclamado que deje de ser obligatorio desde febrero. A partir de ahí ha pedido que todas las medidas se basen en el criterio de los expertos y no sean "ocurrencias".

Y de Vox, su portavoz, Ana Vega, ha repetido que el certificado COVID "no ha protegido a nadie" y es "una medida de control social y político para discriminar y criminalizar a quienes libremente no se ha vacunado", además de recordar que otras autonomías ya han planteado su retirada. Por contra, ha instado a fortalecer el sistema sanitario para hacer un rastreo efectivo de los casos positivos.