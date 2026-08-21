El PSPV denuncia que el Consell convoca las ayudas al alquiler joven "ocho meses tarde" y "solo aporta siete millones"

Archivo - La portavoz adjunta en Les Corts, María José Salvador, en imagen de archivo - PSPV - Archivo

VALÈNCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts, María José Salvador, ha denunciado este viernes que el Consell haya esperado hasta el 21 de agosto para publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana las ayudas al alquiler joven correspondientes a 2026, "ocho meses después de que comenzara el año" y cuando miles de jóvenes "llevan meses haciendo frente al pago de sus alquileres".

La dirigente socialista ha criticado especialmente en un comunicado que la convocatoria se publique "en pleno mes de agosto" y establezca únicamente 15 días hábiles para presentar las solicitudes.

"En pleno mes de agosto y en la víspera de un fin de semana, el Gobierno valenciano tiene la delicadeza de publicar las ayudas al alquiler joven. La gente está pagando su alquiler desde enero y el Consell vuelve a llegar tarde", ha señalado Salvador, quien ha cuestionado que las ayudas se convoquen en un momento en el que buena parte de la ciudadanía se encuentra de vacaciones.

La portavoz adjunta socialista ha destacado además que la mayor parte de la financiación de estas ayudas procede del Gobierno de España. Según la resolución publicada, el Ejecutivo central "aporta 22,8 millones de euros frente a los siete millones de la Generalitat Valenciana".

"El Gobierno de España triplica la aportación económica al bono joven. Es el Gobierno de España el que está impulsando y ayudando a los jóvenes y no tan jóvenes de la Comunitat Valenciana a emanciparse y acceder a una vivienda", ha apuntado y ha contrapuesto esta situación con la política de vivienda protegida del Consell: "El problema de la vivienda en la Comunitat Valenciana se llama Partido Popular", ha denunciado.

En este sentido, ha añadido que el PP y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "ni están ni se les espera en materia de vivienda", al considerar que el Consell "no está dando respuesta a uno de los principales problemas de las familias y jóvenes valencianos".

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts ha subrayado además que el pasado 14 de agosto se publicó la segunda subida del precio de la vivienda protegida en menos de dos años, que eleva el incremento acumulado del módulo hasta el 16,6 por ciento. "Si la respuesta del Gobierno valenciano, del Partido Popular, a la crisis habitacional que tienen las valencianas y valencianos es subir los precios de la vivienda protegida, sinceramente creo que está todo dicho", ha reprochado.

Según ha denunciado el PSPV, el nuevo módulo puede situar las cuotas hipotecarias de una vivienda protegida "en torno a los 900 euros mensuales" y, de acuerdo con los datos del Colegio de Notarios, el precio de la vivienda protegida se situaría "por encima del precio medio de la vivienda usada en las tres provincias valencianas".

INICIATIVA PARLAMENTARIA

Por todo ello, el grupo socialista en Les Corts Valencianes presentará una iniciativa parlamentaria para reclamar la retirada de las dos subidas consecutivas del módulo de la vivienda protegida.

"El Partido Popular se está convirtiendo en un agente más del mercado de la especulación de la vivienda", ha concluido Salvador, que ha defendido que la vivienda protegida debe cumplir su función de garantizar el acceso a una vivienda a las personas que no pueden hacerlo en el mercado libre.