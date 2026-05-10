El PSPV denuncia que el Consell "sube el precio de la vivienda protegida casi 200 euros el metro cuadrado"

Archivo - Vista del Residencial Les Naus, a 5 de febrero de 2026, en Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado este domingo que la política de vivienda del Consell, tras el "escándalo" de las viviendas protegidas en Alicante, vuelve a ser "ejemplo de lo que no hay que hacer": "En un contexto de crecimiento desbocado de los precios de la vivienda libre, el Consell sube también el precio de la vivienda protegida en casi 200 euros el metro cuadrado".

Así lo ha sostenido el secretario de Vivienda del PSPV-PSOE, Alberto Aznar, en un comunicado, en el que ha apuntado que, como ejemplo, "un piso medio de 100 metros cuadrados de vivienda protegida sin garaje ni trastero pasará a valer 257.000 euros, impuestos, gastos e inmobiliaria, en cualquier parte en cualquier parte del territorio valenciano, ya sean grandes ciudades o municipios pequeños y medianos".

También ha lamentado que estos precios "distan mucho de ser asequibles" y, por eso, ha exigido al Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca "que rectifique estas políticas que olvidan por completo la realidad de jóvenes y familias".

"La política de vivienda del PP se aleja cada vez más de los principios que debe regir las políticas de vivienda pública", ha denunciado Aznar, que ha lamentado que sitúen el precio de la vivienda pública "a precio de oro y como si fuese un bien de lujo, cuando estamos hablando de un derecho".

Por último, el dirigente socialista ha asegurado que el PP vuelve "a lo que ha hecho siempre, tratar la vivienda como un negocio y hacer políticas pensando en constructores y promotores y nunca en los valencianos y valencianas".

Por todo ello, ha reclamado a Pérez Llorca que aplique "de una vez por todas la ley de vivienda": "Los valencianos están pagando más por su vivienda por puro sectarismo político de su 'president'".