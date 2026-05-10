PPCV afea al PSPV su "mala memoria" sobre vivienda protegida: "Fueron ellos quienes subieron de golpe 400 euros el m2"

Archivo - Candela Anglés - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Candela Anglés, ha acusado al PSPV de tener "muy mala memoria" en materia de vivienda protegida y ha replicado a los socialistas que "fueron ellos quienes realizaron la gran subida del precio de la VPP en 2023, incrementándolo de golpe en 400 euros por metro cuadrado, pasando de 1.800 a 2.200".

Así lo ha manifestado, en un comunicado, después de que el PSPV-PSOE haya denunciado este domingo que la política de vivienda del Consell, tras el "escándalo" de las viviendas protegidas en Alicante, vuelve a ser "ejemplo de lo que no hay que hacer": "En un contexto de crecimiento desbocado de los precios de la vivienda libre, el Consell sube también el precio de la vivienda protegida en casi 200 euros el metro cuadrado".

Por su parte, la diputada 'popular' ha asegurado que el "verdadero problema del PSPV no es el precio, sino que este Consell sí está haciendo vivienda de protección pública". "Poco había que regular cuando el anterior gobierno de socialistas y Compromís dejó el marcador en cero viviendas sociales", ha sostenido.

Y ha reprochado al PSPV: "Ahora vienen a rasgarse las vestiduras cuando durante ocho años prometieron mucho y construyeron muy poco, los mismos que consiguieron que el precio de la compra aumentara un 50% y el del alquiler un 90%".

La diputada del PPCV también ha criticado que los socialistas "hablen sin el más mínimo conocimiento de viviendas protegidas de 100 metros cuadrados para exagerar cifras y alarmar a la ciudadanía" y ha apuntado que las viviendas de protección pública de régimen general tienen "una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados y únicamente un porcentaje limitado del 4% puede llegar a 120 metros cuadrados en casos específicos, como familias numerosas".

Asimismo, Anglés ha añadido que el sector "lleva tiempo alertando del fuerte incremento de los costes de construcción, que afecta a todas las promociones de vivienda". "La prioridad del Consell es que haya oferta real de vivienda asequible y que los jóvenes y las familias puedan acceder a ella", ha defendido.

En este sentido, ha argumentado que, "tanto en los costes de construcción como en el proceso de compra, uno de los factores que más encarecen la vivienda son los impuestos, que pueden representar hasta el 30% del total". "Es ahí donde hay que actuar y el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere hacerlo", ha señalado.

PIDE AL PSPV "DEJAR DE HACER DEMAGOGIA"

Por ello, ha instado al PSPV a "dejar de hacer demagogia y empezar a exigir medidas útiles al Gobierno central", entre ellas la rebaja o eliminación del IVA para la compra de la primera vivienda y una reducción de la presión fiscal vinculada al acceso a la vivienda.

La portavoz de Vivienda del PPCV en Les Corts ha denunciado también "el verdadero sectarismo socialista": "Hasta el propio Consejo de Estado ha tenido que dar un toque de atención al Ministerio de Vivienda por querer utilizar los fondos públicos como herramienta de propaganda política".

"El Gobierno de Sánchez pretende congelar ayudas europeas a las comunidades autónomas si no pasan por su filtro ideológico o no les permiten hacerse la foto. Eso demuestra qué es lo que les preocupa realmente: el titular y la propaganda antes que solucionar los problemas reales de acceso a la vivienda", ha concluido.