El PSPV denuncia ante Fiscalía presuntas irregularidades en dos contratos de Finestrat cuando Llorca era alcalde

PSPV formaliza la denuncia ante Fiscalía por el dossier sobre Pérez Llorca - PSPV

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha formalizado este martes una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana por presuntas irregularidades en dos contratos del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante) cuando el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, era el alcalde, adjudicados a un despacho de abogados vinculado al exdiputado 'popular' David Serra.

Los socialistas piden que se investiguen esas adjudicaciones recogidas, según han expuesto, en el dosier "fabricado" por "dirigentes de dentro del propio PP" y que contiene hechos que "podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración en la contratación pública y cohecho".

"Feijóo debe tomar medidas" han reclamado el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, y el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, Jose Muñoz, en declaraciones a los medios antes de presentar "la primera posiblemente de otras" denuncias por este informe ante Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana.

En ella que pide que se investigue la adjudicación de dos contratos del Ayuntamiento de Finestrat entre los años 2018 y 2023, por valor de casi 400.000 euros, cuando era alcalde Pérez Llorca, al despacho Estudi General Advocats i Asessor, vinculado a David Serra, antiguo diputado del Partido Popular en Les Corts y condenado en el caso Gürtel.

Los contratos se firmaron por 154.880 euros el primero, y 232.320 euros el segundo. "No es casualidad que la figura de David Serra aparezca de manera reiterada en los casos del PP puesto que fue el abogado personal de la familia de Pérez Llorca, del presidente de la Generalitat, en casos que eran particulares y, después de todo esto, lo que hemos visto a través de la documentación es que pasó a asesorar al ayuntamiento del que Pérez Llorca era alcalde", han señalado.

Por ello, han exigido al presidente del PP, Alberto Ñúñez Feijóo, que "tome decisiones, estudie el contenido de la denuncia e investigue todo lo recogido en el dosier que han fabricado dirigentes de dentro del propio Partido Popular para que una persona que presuntamente podría estar inmersa en un caso de corrupción no continúe al frente de la Comunitat Valenciana".

"ENEMIGOS INCONFESABLES"

En ese sentido, Mascarell ha afirmado que "los enemigos inconfesables de Pérez Llorca han hecho un buen trabajo con este dosier, esta es la primera de otras posibles denuncias". "Es una vergüenza que los valencianos tenga un presidente potencialmente corrupto y tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de la Justicia", ha señalado.

Del mismo modo, el síndic socialista ha cuestionado: "Si el PP no se fía de Pérez Llorca y hace dosiers contra él de manera interna ¿por qué tenemos que confiar en él los valencianos?". Al respecto, ha apuntado que "la sombra de sospecha de la corrupción vuelve a estar presente en la Generalitat Valenciana, lo vemos en el caso de esta contratación y del dosier" y ha lamentado que "todo esto genera un problema en la Comunitat Valenciana hemos estado durante 20 años sometidos al gobierno corrupto del PP".

Por ello, ha urgido a Feijóo, a quien ha criticado que las listas que ha presentado para el 29 de noviembre en la Comunitat Valenciana son 'las listas del Ventorro' encabezadas por María José Catalá y Susana Camarero, que "la Generalitat de Pérez Llorca no sea también la Generalitat del dosier de Pérez Llorca en el Ayuntamiento de Finestrat".

"Nuestra obligación como ciudadanos, como partido político, es hacer lo que no ha hecho Pérez Llorca, que dijo que si tuviera el dosier él sería el primero en llevarlo a la Fiscalía; yo se lo entregué en mano y él decidió no hacerlo, pero nosotros sí que cumplimos con nuestra obligación y ponemos en conocimiento de la justicia hechos que potencialmente podrían ser susceptibles de corrupción por parte del 'president' en su época de alcalde de Finestrat y que evidentemente hace insostenible su situación al frente de la Generalitat", ha señalado.

LA DENUNCIA

El escrito presentado ante la Fiscalía incluye "distintas anomalías" que considera necesario investigar, entre ellas, la exclusión en 2018 de la oferta más barata por un supuesto incumplimiento de plazo; las dudas sobre la solvencia económica del despacho en la licitación de 2023 y sobre el seguro exigido; la adscripción comprometida de diez letrados sin que la documentación societaria reflejara una estructura de personal equivalente; y la concesión de puntos por una prestación -la defensa de autoridades y empleados municipales- que, según la denuncia, estaba expresamente excluida del contrato.

La denuncia solicita la investigación de los expedientes, las ofertas, los informes técnicos, la solvencia y los medios comprometidos, las facturas y los posibles vínculos profesionales y económicos.

Así, pide que se investigue si el despacho o sus socios prestaron servicios jurídicos a familiares de Pérez Llorca o a sociedades vinculadas a sus negocios, en qué condiciones se realizaron esos trabajos y quién los pagó. El escrito plantea esta cuestión como un posible conflicto de intereses que debe esclarecerse, no como un hecho ya acreditado.

"Por supuesto esto es un primer paso pero les puedo asegurar que el Partido Socialista va a seguir investigando y llevará ante la justicia todos los hechos que pueden haber supuesto un menoscabo para los intereses de la Comunitat Valenciana", ha apostillado.

Los socialistas piden a Fiscalía la práctica de una serie de diligencias de investigación como requerir al Ayuntamiento de Finestrat la copia íntegra de los expedientes, incluidas las ofertas completas de todos los licitadores o las actas de la mesa; la documentación aportada por el despacho; las memorias técnicas de todos los licitadores de 2023; identificación de los letrados adscritos al servicio; las facturas, órdenes de pago, control de asistencia personal; o que indague sobre los letrados que representaron o asesoraron a la familia de Pérez Llorca en un conflicto societario, entre otras peticiones.