El PSPV denuncia que la Generalitat se "salta" la ley al frenar las denuncias de acoso inmobiliario en la Comunitat

VALÈNCIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado este lunes que la Generalitat se está "saltando" la ley al frenar las denuncias de acoso inmobiliario en la Comunitat Valenciana, "tal como queda demostrado en los testimonios recogidos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)".

Así lo ha trasladado este lunes el portavoz de vivienda del PSPV-PSOE en Les Corts, Benjamín Mompó, quien ha recordado en un comunicado que "es la Generalitat la que tiene las competencias en materia de vivienda y, en más de dos años de gobierno, lo único que han hecho es poner palos en las ruedas y quedarse de brazos cruzados mientras la gente no puede acceder a una vivienda digna".

En este sentido, el diputado socialista ha señalado que "el PP se pone una vez más del lado de los fondos buitre y de los grandes tenedores desprotegiendo a las familias valencianas frente al acoso y el bullying inmobiliario" y ha insistido en que "solo le interesa la vivienda para hacer negocio".

Además, ha subrayado que "la protección ciudadana frente a la discriminación o el acoso inmobiliario no se puede quedar en papel mojado" y ha reclamado al Consell "que se ponga las pilas y que por una vez en todo su mandato se pongan del lado de la gente".

Finalmente, con todo ello, los socialistas valencianos han exigido al Consell que "cumplan con lo establecido en la Ley de la Función Social de la Vivienda, en la que se dice claramente que la Generalitat debe proteger a los ciudadanos frente a posibles discriminaciones en el derecho de acceso a una vivienda digna". "El derecho a la vivienda no puede esperar", ha apostillado.