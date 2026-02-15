El PSPV denuncia la "incomprensible demora" del Consell para indemnizar a las víctimas de la dana y reclama medidas

Archivo - Alicia Andújar - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado la "incomprensible demora" por parte de la Generalitat Valenciana para indemnizar a las víctimas de la dana y ha urgido al Consell que preside Juanfran Pérez Llorca a tomar medidas "con carácter de urgencia".

Así lo ha trasladado este domingo, en un comunicado, la diputada socialista en Les Corts Alicia Andújar, quien ha anunciado que el PSPV forzará una votación en el parlamento valenciano "para que el PP se pronuncie y diga claramente si piensan indemnizar a las víctimas de la dana, a los que sufrieron lesiones o a los familiares de personas que perdieron la vida como consecuencia de su inacción, o piensan seguir degradándolas de forma sistemática".

En este sentido, ha afirmado que si la gestión de la emergencia producida por la dana "fue claramente deficiente por parte de la Generalitat, la post emergencia va por el mismo camino", al tiempo que ha reprochado al Consell su "esfuerzo mínimo": "Si no fuera por el Gobierno de España, 16 meses después todo seguiría igual".

Además, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "haya dedicado más tiempo en expandir bulos e intentar tapar" al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón "que en atender a las víctimas de la mayor tragedia que hemos vivido los valencianos en las últimas décadas".

"Aunque Mazón ya no lidere el gobierno valenciano, Pérez Llorca, su testaferro, se ha rodeado de las mismas personas, condenando a la Comunitat Valenciana a que la historia se pueda repetir", ha alertado Andújar, que ha argumentado: "Esperamos muy poco de las personas que, cuando todo el mundo sabía del peligro de la situación, en lugar de asumir sus funciones, se fueron a casa o a entregar premios".

Con todo ello, Andújar ha pedido al PP "que reflexionen y muevan ficha": "La Generalitat debe indemnizar a las víctimas de la dana, es lo mínimo que podemos hacer por ellas".