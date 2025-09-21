El PSPV denuncia una pintada en Ontinyent con la frase "Matad socialistas" y pide frenar la "escalada de violencia"

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado este domingo una pintada en una pared de Ontinyent (Valencia) con la frase "Matad socialistas". La secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha mostrado su rechazo "más absoluto a las amenazas proferidas" y ha afirmado en un mensaje en su cuenta de X: "El discurso del odio que alimentan el PP y los ultras no tiene cabida en nuestra sociedad".

Los socialistas de Ontinyent han denunciado en esta red social la pintada: "Hoy levantamos la voz contra los actos antidemocráticos. Mientras algunos incitan al odio y a la intolerancia con sus discursos, otros prefieren justificar o guardar silencio ante estas acciones. Nosotros no vamos a callar. Nosotros no nos dejaremos intimidar".

Morant se ha hecho eco de la publicación y ha señalado, por su parte, que "incitar al asesinato es una amenaza muy seria" y ha pedido a "quienes alientan a los autores de la amenaza" que "tienen que frenar la escalada y condenar las amenazas y los ataques a las casas del pueblo de manera rotunda".

"Mi solidaridad y mi apoyo a toda la familia socialista y a los compañeros y compañeras de Ontinyent", ha indicado. Desde el PSPV-PSOE han reprochado también que los discursos del odio "son los que amparan actitudes intolerables, antidemocráticas y salvajes" y han expresado en la misma red social "todo el apoyo" a los socialistas de la localidad y "toda la fuerza a todos los socialistas".

"Ni dejaremos de denunciar a los que envenenan la democracia ni dejaremos de defender nuestros valores", avisan.

Natural de Ontinyent, Rebeca Torró, ha lamentado que haya "llamamientos a matar socialistas, explosivos caseros en sedes del PSOE con compañeros dentro" y se pregunta "¿qué será lo próximo?". "Ya basta. El PP debe condenar estos ataques de manera rotunda y frenar la escalada de violencia", ha añadido.