El PSPV denuncia trato "inhumano y degradante" a bomberos forestales de la Generalitat y pide garantizar su "humanidad"

VALÈNCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Emergencias del PSPV en Les Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha denunciado la situación "absolutamente intolerable" que provoca la falta de personal en las unidades de bomberos forestales de la Generalitat y ha advertido de que la "precariedad" de efectivos deriva no "solo en problemas de seguridad, sino también en situaciones que pueden calificarse de inhumanas y degradantes" para los profesionales.

Por ello, el PSPV presentará una iniciativa en Les Corts para acabar con esta situación "degradante" y que se garantice "la humanidad en el trato a los bomberos que se desplazan a los incendios", según han anunciado los socialistas en un comunicado.

Andújar ha sostenido que la escasez de efectivos "ha provocado situaciones en las que bomberos forestales han tenido que realizar desplazamientos de más de 300 kilómetros, con trayectos de hasta tres horas para llegar a un incendio, intervenir durante horas en condiciones físicas extremas y, una vez finalizado el trabajo de extinción, afrontar otras tres horas de viaje de regreso, conduciendo uno de ellos el vehículo", según "testimonios directos" trasladados al Grupo Socialista.

"Estamos hablando de profesionales que, después de enfrentarse al fuego durante horas, tienen que volver a recorrer cientos de kilómetros exhaustos, mojados, empapados de sudor y con los EPI sucios, sin que se les estén garantizando unas condiciones mínimas de descanso y recuperación acordes con la dureza y el riesgo de su trabajo", ha asegurado la parlamentaria.

Para los socialistas, los incendios de Catí y Tírig (Castellón) "han puesto de manifiesto esta realidad, con unidades obligadas a recorrer más de 300 kilómetros, especialmente desde las bases de la provincia de Alicante, para participar en las labores de extinción", sin que, según Andújar, "la dirección haya previsto soluciones adecuadas para afrontar desplazamientos de semejante magnitud antes y después de una intervención físicamente extenuante".

"No estamos hablando de incomodidades. Estamos hablando de seguridad, salud y dignidad", ha subrayado la portavoz socialista, que ha considerado "especialmente grave que quienes son enviados a proteger los montes, los pueblos y, en muchas ocasiones, la vida y los bienes de la ciudadanía tengan que regresar durante horas en estas condiciones después de haberse jugado su propia seguridad frente a las llamas".

EXIGE RESPONSABILIDADES A VALDERRAMA

Alicia Andújar ha responsabilizado directamente de esta situación al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y ha exigido "explicaciones sobre la falta de planificación y de medios para garantizar la seguridad de los efectivos durante todo el operativo". "Debe explicar por qué, conociendo las enormes distancias que pueden tener que recorrer estas unidades, no se han previsto ni implementado los medios humanos, logísticos y organizativos necesarios para garantizar su seguridad durante todo el operativo, incluidos los desplazamientos", ha reclamado.

Según ha advertido, "no basta con enviar efectivos al incendio. Hay que garantizar que lleguen en condiciones de trabajar con seguridad y que puedan regresar sin convertir el trayecto de vuelta en una prolongación del riesgo y del agotamiento".

La parlamentaria ha avisado de que la responsabilidad del conseller "no se limita a las deficiencias de seguridad que venimos denunciando": "Valderrama tiene que explicar cómo se ha permitido llegar a una situación en la que la falta de personal y de planificación termina convirtiendo cada intervención en una prueba de resistencia física y humana para los bomberos forestales".

Andújar ha incidido en que, además, "la seguridad laboral no termina cuando se apagan las llamas". "Un desplazamiento de más de 300 kilómetros después de horas combatiendo un incendio también forma parte del operativo y también debe ser seguro", ha apuntado.

"NO SE PUEDE COMBATIR EL FUEGO EXPLOTANDO A QUIENES LO APAGAN"

La diputada socialista ha defendido que los profesionales que están en primera línea frente a los incendios forestales "no pueden ser tratados como efectivos intercambiables a los que desplazar durante horas sin tener en cuenta el cansancio acumulado, las condiciones de regreso o la necesidad de recuperar unas condiciones mínimas de higiene y descanso".

"Tres horas para llegar al incendio. Horas luchando contra las llamas. Tres horas para volver, mojados, sucios y agotados. Esto no es organización: es someter a los bomberos forestales a unas condiciones indignas e inhumanas", ha denunciado Andújar, que ha reivindicado: "No se puede combatir el fuego explotando a quienes lo apagan".

Por último, Andújar ha exigido a Valderrama que explique "públicamente por qué se está permitiendo esta situación y qué medidas va a adoptar para corregirla". "La falta de personal y de planificación no puede seguir pagándose con la seguridad, el agotamiento y la dignidad de los bomberos forestales", ha afirmado.

"Los profesionales que protegen nuestros montes y a nuestra población merecen algo más que reconocimiento cuando hay un incendio. Merecen plantilla suficiente, prevención, medios para desplazarse con seguridad y un trato digno todos los días del año", ha concluido.

"PARADIGMA DE LA PRECARIEDAD"

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Emergencias e Interior consultadas por Europa Press replican al PSPV que el "trato inhumano y degradante es el que le ofrecía el gobierno del Botànic durante ocho años, que convirtió el servicio de bomberos forestales en el paradigma de la precariedad".

"Despedían a más de 300 bomberos forestales al finalizar cada campaña porque su modelo era puramente estacional, encadenaron contrataciones temporales en fraude de ley que acabaron con 226 sentencias judiciales condenando su gestión y fueron incapaces de implantar el tercer turno o de consolidar un operativo estable durante todo el año", han enumerado.

A su juicio, "ese es el verdadero legado del Botànic: temporalidad, inseguridad jurídica y abandono de un servicio esencial, todo resumido en la proclama de los bomberos forestales de 'No aguantamos más engaños'".

De hecho, han considerado que desde el PSPV "no soportan" que el actual Consell haya impulsado "la mayor transformación de la historia del servicio de bomberos forestales de la Generalitat con 56 unidades operativas durante todo el año, alrededor de 250 efectivos más --fundamentalmente bomberos forestales-- que en el último año del gobierno del Botànic, el mayor presupuesto de su historia (79,14 millones de euros, un 11,45% más con respecto al año anterior, y una partida muy por encima de los 57 millones presupuestados en el último año del Botànic".

También, han añadido, ahora hay "nuevas autobombas, nuevos vehículos y un ambicioso plan de modernización de infraestructuras, así como la estabilización de sus puestos de trabajo". "Los hechos desmienten de forma rotunda su relato", han sostenido.

Además, desde la Conselleria de Emergencias e Interior han considerado que la credibilidad del Botànic en esta materia "quedó sepultada el día que eligieron despedir bomberos en lugar de consolidarlos, encadenar contratos irregulares en lugar de ofrecer estabilidad y abandonar la modernización del servicio durante ocho años". "No pueden intentar borrar ese legado. Los valencianos saben quién dejó el problema y quién lo está solucionando", han remarcado.