PSPV denuncia que los tres años de gobiernos del PP y Vox están marcados por "retrocesos, caos y anomalía democrática"

El secretario de organización de PSPV-PSOE, José Muñoz, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que los tres años de gobierno del Partido Popular (PP) "han sido tres años perdidos para la Comunitat Valenciana, marcados por el retroceso, el caos, la inestabilidad y la sumisión absoluta del PP a la extrema derecha".

En ese sentido, Muñoz ha criticado en un comunicado que, con el PP, la Comunitat Valenciana ha pasado "del gobierno 'de los mejores' al gobierno del Ventorro y sus herederos", en una legislatura que ha definido como "una auténtica anomalía democrática".

Así mismo, José Muñoz ha recordado: "Fuimos la primera comunidad autónoma donde el PP permitió entrar a gobernar a la ultraderecha, con un vicepresidente torero y un condenado por violencia machista pactando el futuro de cinco millones de valencianos en una servilleta".

Además, el dirigente socialista ha denunciado la "enorme inestabilidad institucional" vivida durante la legislatura: "En apenas tres años hemos tenido cinco gobiernos y dos presidents de la Generalitat. Primero, Carlos Mazón, obligado a dimitir por la presión social y política tras conocerse su gestión durante la dana, mientras permanecía encerrado en el Ventorro mientras los valencianos se ahogaban; y ahora Pérez Llorca, un president que no ha sido elegido en las urnas porque el PP tiene miedo de enfrentarse a la ciudadanía".

El sindic socialista también ha apuntado que durante estos tres años PP y Vox "han atacado nuestra lengua", han provocado "un claro retroceso en derechos LGTBI" y "mercadeado con la violencia de género hasta llegar a negarla para contentar a Vox": "Han puesto en cuestión avances que creíamos consolidados", ha asegurado.

Muñoz también ha recordado como desde el Consell de la Generalitat "han blanqueado el franquismo con una mal llamada Ley de Concordia que es un insulto a la memoria democrática y a las víctimas".

"Hoy la Comunitat Valenciana vive una huelga indefinida educativa porque el PP ha abandonado por completo la educación pública: Miles de docentes y familias están diciendo basta y lo único que se encuentran por parte del Consell es un president que no ha sido capaz de ponerse al frente de la negociación y ataques por parte del Partido Popular": "Cuando equipos directivos, docentes y familias salen a la calle y mantienen una huelga indefinida, el problema no es la comunidad educativa: el problema es un gobierno incapaz de escuchar y gestionar", ha dicho.

En materia territorial y urbanística, Muñoz ha advertido de que "con la excusa de la simplificación administrativa, el PP ha abierto la puerta a la especulación, a la depredación del territorio y al desmantelamiento de las protecciones impulsadas durante los gobiernos progresistas".

En materia de vivienda, José Muñoz ha denunciado también que "el PP ha convertido la vivienda pública en un negocio para unos pocos". "Los cambios normativos impulsados por Mazón han debilitado los mecanismos de control y facilitado que los jetas adquieran una vivienda pública que no necesitan", ha afirmado.

DETERIORO Y NEGOCIO

En cuanto a Sanidad, el síndic socialista ha criticado que, "mientras deterioran la sanidad pública, siguen abonando el terreno para el negocio de la sanidad privada". Además, José Muñoz ha denunciado que "el PP y Vox han convertido Les Corts Valencianes en su cortijo particular", utilizando la mayoría parlamentaria "para vetar iniciativas, impedir debates incómodos y amordazar a la oposición".

"Han censurado iniciativas y han utilizado las instituciones valencianas para protegerse a sí mismos en lugar de defender a los valencianos y valencianas", ha afirmado el síndic socialista, quien ha asegurado que "nunca antes se había degradado tanto la calidad democrática del parlamento valenciano".

Muñoz también ha criticado que Carlos Mazón "siga sentado en Les Corts como diputado gracias a la protección del PP". "El PP lleva meses encubriendo a Mazón, impidiendo que dé explicaciones y utilizando su mayoría para blindarle política y judicialmente", ha señalado. En este sentido, el dirigente socialista ha recordado que el PSPV-PSOE ha reclamado reiteradamente que Mazón entregue el acta y renuncie al aforamiento "por dignidad democrática y respeto a las víctimas".

"El laberinto de mentiras de Mazón tiene responsables políticos claros: quienes todavía hoy le protegen y le tapan", ha subrayado. "El balance es demoledor: una legislatura marcada por la desidia, las mentiras y el dolor causado por el peor PP de todos. Un PP que ha entregado absolutamente todo a la extrema derecha con tal de mantenerse en el poder", ha afirmado.

Por último, el síndic socialista ha asegurado que, "dentro de un año, la Comunitat Valenciana volverá a tener un gobierno digno, serio y progresista. Diana Morant será la próxima presidenta de la Generalitat y abrirá una nueva etapa de estabilidad, convivencia y avances para esta tierra. El cambio es imparable", ha apostillado.