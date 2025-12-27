PSPV dice que el pacto fiscal entre Llorca y Vox es "el preámbulo de una nueva oleada de recortes" en la Comunitat

Archivo - Imagen del secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Samuel Falomir. - PSPV-PSOE - Archivo

CASTELLÓ 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha advertido de que el acuerdo de PP y Vox para investir al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "y que incorpora nuevas rebajas fiscales a favor de las rentas más altas", es "el preámbulo de una nueva oleada de recortes en los pilares del sistema de bienestar de la Comunitat Valenciana en 2026".

El secretario general de los socialistas de Castelló, Samuel Falomir, ha asegurado, a través de un comunicado, que, "cuando un gobierno decide bajar impuestos a quien más tiene, sabiendo que los recursos no son infinitos, lo que está haciendo es escribir la letra pequeña de los próximos tijeretazos en sanidad, educación y dependencia".

Falomir ha lamentado que, "después de ocho años de renacimiento social, cultural y económico con el 'expresident' Ximo Puig", el nuevo 'cap' del Consell, el 'popular' Pérez Llorca, "haya elegido como rumbo volver al manual de siempre, el de regalar dinero a unos pocos y cargar los costes sobre las clases trabajadoras y la gente que más necesita y más usa los servicios públicos".

En este sentido, ha advertido de que "cada euro que se pierde en ingresos para beneficiar a las grandes fortunas es un euro que quitas para reducir listas de espera, reforzar plantillas en los colegios o pagar a tiempo las ayudas a la dependencia".

El dirigente socialista ha puesto el acento en la situación de Castelló, que "hoy por hoy es la provincia más golpeada por el tsunami de recortes del PP, hasta el punto de que somos líderes en listas de espera quirúrgicas y hay muchísimos casos de personas dependientes que comienzan a cobrar cuando ya no están", ha denunciado.

Falomir, además, ha remarcado que "cuando --Carlos-- Mazón o Pérez Llorca aparecen delante de un micrófono con discursos triunfalistas sobre bajadas de impuestos, nunca explican claramente a quién van dirigidas; así se aseguran de que la mayoría de la gente lo aplaudirá creyendo que se beneficiará, sin saber que no verá ni un euro y que, como recompensa, tendrá unos servicios públicos desmantelados y en ruinas".

El secretario general ha subrayado que esta estrategia del PP "es una elección ideológica muy clara" que sitúa al gobierno valenciano "al servicio de las élites y no de la gente que se levanta cada día a trabajar para sacar adelante a su familia". En este contexto, ha incidido en que "los ocho años de gobiernos progresistas de Ximo Puig demostraron que había otra manera de gobernar, poniendo a las personas en el centro, fortaleciendo la sanidad pública, ampliando derechos y reconstruyendo una comunidad que el PP había dejado endeudada, rota y sin autoestima".

Ante ello, Falomir ha reivindicado que "frente al caos y la inestabilidad que regala cada día el PP, solo existe la alternativa del PSPV-PSOE". "Tenemos que acabar con el modelo de PP y Vox que convierte a la Generalitat en un laboratorio de experimentos fiscales para las rentas más altas y que da la espalda a las personas que más sufren la inflación, los salarios bajos y la precariedad, a las mismas a las que se les niega un SMI digno, unas pensiones dignas y una vivienda asequible", ha incidido.

Y ha añadido: "No queremos una Comunitat Valenciana de privilegiados, sino una Comunitat Valenciana para la mayoría social y un gobierno que no actúe como un consejo de administración".