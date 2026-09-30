PSPV dice tener el dosier sobre supuestas irregularidades de Llorca y PP no le da credibilidad y muestra "tranquilidad"

El síndic del PSPV, José Muñoz, comparece en los pasillos de Les Corts - PSPV

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha anunciado que su grupo ha recibido este mismo miércoles el dosier en el que se hablaría de presuntas irregularidades y “sospechas de corrupción” que afectarían al ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a su entorno, por lo que ha asegurado que lo analizarán durante los próximos días para “estudiar todas las posibilidades judiciales” por si los hechos son constitutivos de delito.

Tras conocer estas declaraciones, el síndic del PP, Nando Pastor, ha hecho hincapié en que desconoce la existencia de “ese dosier”, ha mostrado “tranquilidad absoluta” al respecto y ha subrayado que cree en el ‘president’, “faltaría más”. Además, ha acusado a Muñoz de ser un “aprendiz” de “magia cutre” por exhibir el lunes en Les Corts una caja vacía para criticar el dosier y ahora decir que lo han recibido.

Durante el inicio de la última jornada del Debate de Política General, el PSPV ha convocado de urgencia a los periodistas para anunciar que este miércoles ha recibido el supuesto dosier sobre Llorca, con una longitud de unas 30 páginas y el nombre del jefe del Consell en la portada, que ha mostrado Muñoz en una funda de plástico después de sacarlo de la caja vacía que mostró en la sesión del pasado lunes.

Según ha expuesto el síndic socialista, por el momento desconocen “quién encarga” este dosier, aunque ha afirmado que por lo que han leído “trata de Pérez Llorca y de su entorno y que “se habla de operaciones urbanísticas, de sociedades y de personas vinculadas a negocios”. “Hay de todo”, ha dicho al ser preguntado sobre si el informe alude a la etapa de Llorca como alcalde de Finestrat.

Muñoz ha destacado que les ha llamado la atención la “consistencia” de este informe porque “hay hechos que se describen que son muy graves y hablan de presuntos delitos”. “Queremos ser prudentes, lo acabamos de recibir y hemos hecho un estudio superficial”, ha remarcado.

Por eso ha explicado que el equipo jurídico del PSPV analizará el dosier durante los próximos días para, a partir de ahí, acudir a los tribunales si consideran que hay que “dirimir responsabilidades judiciales” a tenor de su contenido.

Además, ha avanzado que el grupo socialista solicitará la comparecencia de Llorca en el pleno de Les Corts para dar explicaciones sobre el dosier. “No vamos a permitir que la vergüenza de la corrupción del PP vuelva a la Comunitat Valenciana”, ha reiterado, para insistir en que no permitirán que “este caso quede en nada”.

"AHORA ENTENDEMOS LAS DUDAS DE FEIJÓO"

En cualquier caso, Muñoz ha sostenido que con este informe se “entienden las dudas” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para designar a Llorca como candidato en las elecciones autonómicas de 2027. Y ha exigido a Feijóo que “si hay una sombra de sospecha” sobre el ‘president’, que no permita que sea candidato y que lo obligue a dimitir.

Por su parte, el síndic del PP ha enmarcado las críticas del PSPV sobre el dosier en su “frustración” por, según él, no haber “ganado” la sesión del debate del pasado lunes, en el que ha afeado a Muñoz que dedicara “25 minutos de 30” a hablar sobre esto. “Hoy intenta pedir la prórroga”, ha añadido, para reiterar que los “únicos” informes que conoce son los de la UCO y la UDEF que hablan de exdirigentes socialistas como Zapatero o Ábalos.

Pastor ha calificado como “poco serio” y como “una auténtica burla” que el PSPV presentara el lunes una caja vacía y hoy una “llena”. “Si hay algo, ya saben dónde tienen que ir”, ha lanzado, y ha asegurado que lo dice “desde la tranquilidad absoluta”.

"CREO EN EL PRESIDENT, FALTARÍA MÁS"

“Creo en el ‘president’, faltaría más”, ha aseverado, y no ha contestado sobre si el dosier podría tener relevancia penal o sobre si Llorca posee este informe. “De momento, no existe para mí ese dosier”, ha zanjado, para añadir que le parecería “igual de kafkiano, de ridículo y de fuera de lugar” que apareciera “un expediente sin firmar sobre Diana Morant”, ministra y líder del PSPV.

Cuestionado por si el dosier es real, ha insistido en que no conoce “ningún expediente” y que “nadie” le pregunta “por la calle” por ello, sino por los anuncios que realizó Llorca el lunes, como que las familias con dos hijos pasarán a ser consideradas numerosas. Ha destacado que esta medida será aprobada en el pleno del Consell del próximo viernes, “cuatro días” después de ser anunciada.

El síndic ‘popular’ ha aprovechado para defender que Llorca “cumple” frente a un Gobierno que “por cuarto año incumple” el plazo para presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE). “Sánchez versus Llorca: la noche y el día, la cara y la cruz”, ha dicho, y se ha preguntado “cómo nos vamos a fiar de lo que prometen en financiación autonómica si incumplen la Constitución con los Presupuestos”.

VOX QUE ES "PECCATA MINUTA" SI LLORCA SERÁ CANDIDATO

Previamente, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha insistido en que, para su formación, no es importante "quién sea el candidato, sino el mensaje y el proyecto que tiene un partido político para los ciudadanos", por lo que la cuestión de Llorca es "peccata minuta". Además, ha asegurado que es "problema" del PSPV y Compromís que este asunto les "interese mucho" para "afeárselo" al PP, pero ha recalcado que en un Debate de Política General "quien presenta las propuestas es un 'president' de la Generalitat, no un candidato".

Por ello, ha acusado a los grupos de la izquierda de utilizar una "cortina de humo" porque no tienen "otro discurso". Frente a ello, ha defendido que a Vox lo que le interesa es "que se cumplan las medidas que se aprobaron en el acuerdo de presupuestos entre Vox y el PP". "Quien sea el candidato no nos importa en este momento", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que el PP tiene "todo el derecho del mundo" de decidirlo "cuando consideren oportuno".

Sobre si el hecho de que Llorca no fuera el candidato supondría una vuelta atrás para Vox, ante las actuales buenas relaciones de la formación con el jefe del Consell, Llanos ha garantizado que en su partido saben "negociar y llegar a acuerdos, sea quien sea el candidato": "Negociamos sobre contenidos y no sobre personas".

BALDOVÍ NO DARÍA "NI MEDIO EURO" POR LLORCA

Y Joan Baldoví (Compromís) ha asegurado que, si "tuviera que apostar", no daría "ni medio euro" por Pérez Llorca ante su condición de interinidad y ha insistido en que el dirigente valenciano "cada día tiene más cara de pato cojo". "El otro día presentó muchas pedidas, pero son medidas que, evidentemente, él no pilotará", ha deslizado.

Además, ha calificado de "humillación" tanto para el PPCV como para Llorca el hecho de que 'Génova' convoque congresos regionales "en todo el Estado español" y que "justamente" en la Comunitat Valenciana no se celebre. "Si yo fuera 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, eso no lo permitiría", ha garantizado.