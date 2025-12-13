El PSPV exige el acta de concejal del alcalde de Almussafes y solicita una gestora en el municipio

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - PSPV

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-PSPV, en coordinación con la dirección federal del PSOE y ante las denuncias por supuesto acoso laboral y sexual referidas al alcalde de Almussafes, Toni González, ha exigido al primer edil que entregue su acta de concejal y se ha dirigido a la dirección federal del PSOE para solicitar la constitución de una gestora en la agrupación municipal de la localidad.

Así lo ha anunciado el PSPV, en una nota remitida y consultada por Europa Press, tras la dimisión de González de sus cargos orgánicos del partido y un día después de que de que el PSOE comenzara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual y laboral, adelantada por 'eldiario.es' y confirmada a Europa Press por fuentes socialistas, que fue presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. La citada información señala que los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. Por su parte, González negó los hechos.

Asimismo, González ha aclarado que seguirá trabajando como primer edil de Almussafes "por los vecinos y vecinas", desde el Grupo Mixto Municipal, "encabezando el gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron masivamente en las urnas", ha concluido.

"La dirección de los socialistas valencianos ante cualquier conducta machista, y en cualquier contexto, siempre ha tenido y tendrá la misma respuesta: apoyar a las víctimas y tolerancia cero", ha sostenido el PSPV y ha añadido: "Somos el partido que hemos defendido y aprobado leyes contra el acoso tanto en el ámbito privado como en el público porque esta es una situación que afecta a toda la sociedad y vamos a seguir siendo muy exigentes para que cada vez se registren menos casos y, si se producen, que tengan consecuencias".

En este punto, ha apuntado que el acoso es "un problema estructural, de toda la sociedad", por lo que han hecho un llamamiento a otros partidos "a que dejen de negar la violencia contra las mujeres y pongan en marcha los mecanismos para erradicarla".