El PSPV exige a Compromís que pida la renuncia del acta al edil de Altea investigado por presunta violencia de género

El concejal de Altea (Alicante) Rafael Ramón Mompó - COMPROMÍS

ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria institucional del PSPV-PSOE y secretaria general del partido en la comarca alicantina de la Marina Baixa, Mayte García, ha pedido al alcalde de Altea, Diego Zaragozí, de Compromís, que "actúe con firmeza y solicite de inmediato" a Rafael Ramón Mompó, edil de esta coalición en el Ayuntamiento, que deje el acta de concejal, al estar investigado en una causa abierta por presunto maltrato de obra con lesiones y coacciones leves hacia su pareja.

Rafael Ramón Mompó quedó en libertad con cargos este lunes después de que la Guardia Civil lo detuviera el domingo por supuesta violencia de género. Tras conocerse el arresto, Compromís lo suspendió cautelarmente de militancia y abrió un expediente disciplinario.

Además, Zaragozí le retiró las competencias delegadas dentro del equipo de gobierno municipal, que conforman ediles de la coalición valencianista y del grupo socialista, "de manera cautelar mientras se esclarecen los hechos y se conoce información oficial" al respecto.

En un comunicado, García ha afirmado que es "claramente insuficiente limitarse a retirar cautelarmente sus competencias cuando ha salido del juzgado libre con cargos, investigado por un presunto episodio de agresión a su pareja".

"La lucha contra la violencia machista exige coherencia, firmeza y ejemplaridad en las instituciones. Un cargo público investigado por un presunto caso de violencia contra su pareja no puede seguir formando parte de ningún gobierno", ha señalado la representante socialista.

Además, García ha subrayado que su formación "mantiene una posición absolutamente inflexible ante cualquier comportamiento de esta naturaleza, independientemente del partido al que pertenezca la persona implicada".

"Somos tajantes frente a la violencia machista. Lo somos con los demás y lo somos también con nosotros mismos. No hay excepciones, ni matices, ni dobles raseros. Quien ostenta una responsabilidad pública y está investigado por hechos de esta gravedad no puede seguir representando a la ciudadanía", ha aseverado.

En el mismo sentido se ha posicionado el grupo socialista de Altea, que ha instado a Compromís a "actuar con responsabilidad política" y a "pedir la renuncia inmediata del concejal a su acta para preservar la credibilidad de las instituciones y el compromiso real con la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres", según la concejala del PSPV Anna Lanuza.