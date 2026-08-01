El PSPV exige a Pérez Llorca que "tome cartas en el asunto" para que las viviendas de Les Naus vuelvan al parque público

Archivo - El diputado del PSOE en Les Corts, José Antonio Díaz Fernández, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha exigido al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "tome cartas en el asunto" para que las viviendas de Les Naus vuelvan a formar parte del parque público de vivienda y ha reclamado al Consell que ejerza el derecho de tanteo y retracto para evitar que estos inmuebles acaben en manos de fondos buitre o de operaciones especulativas.

Así lo ha trasladado este sábado el diputado socialista en Les Corts, Jose Díaz, quien ha instado a la Generalitat a actuar "de forma inmediata" y ha recordado que dispone de instrumentos legales para recuperar estas viviendas y ponerlas al servicio del interés general.

En este sentido, el diputado socialista ha señalado que "la Generalitat debe ejercer el derecho de tanteo y retracto, no puede permanecer de brazos cruzados y sin garantizar el acceso a la vivienda" y ha criticado que "no puede seguir pasando el tiempo mientras los jetas del PP disfrutan de viviendas públicas pagadas con el dinero de todos los alicantinos y alicantinas".

Además, ha lamentado que el Consell "mire hacia otro lado en lugar de defender lo público y el derecho a una vivienda digna" y les ha acusado de "renunciar a utilizar todas las herramientas a su alcance para ampliar el parque público de vivienda".

Finalmente, José Díaz ha urgido al Consell de Pérez Llorca a "acabar con la especulación y empezar a trabajar de verdad para garantizar el derecho a la vivienda" y ha defendido que "la prioridad de un gobierno debe ser proteger el interés general y aumentar el parque público de vivienda, no permitir que continúen operaciones que benefician a unos pocos mientras miles de valencianos tienen cada vez más dificultades para acceder a una vivienda".