PSPV indica que permitir un 16 de marzo lectivo en València "es un problema para la ciudad, no solo para las fallas"

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha señalado este miércoles que permitir que el 16 de marzo, día de la semana fallera, sea jornada lectiva en la capital valenciana "es un problema para la ciudad, no solo para las fallas".

Este grupo municipal ha considerado también que la decisión adoptada este martes por la asamblea de presidentes de falla de tumbar el programa de festejos para 2026 al no declarase ese día sin clases muestra "la falta de trabajo y dedicación del gobierno del PP y Vox en materia festiva".

Los socialistas han afirmado que "la falta de gestión de --la alcaldesa de València, María José-- Catalá, está provocando el caos en las fallas". Así lo ha expuesto, en un comunicado, la edil del PSPV-PSOE Nuria Llopis, que ha manifestado que "no vale tirar balones fuera" y ha expuesto que la primera edil "es la responsable de la confrontación que está provocando con las Fallas".

Llopis ha remarcado que "la nula gestión del gobierno de Catalá está provocando problemas continuos en el día a día de las fallas" y ha aseverado que estos "han desembocado finalmente en que los presidentes rechazasen ayer la aprobación del programa fallero de 2026". La concejala ha resaltado que esta es "una situación histórica que desvela la falta de trabajo y dedicación del gobierno del PP y Vox en materia festiva".

"Lo que pasó ayer en la asamblea de presidentes es el resultado de lo que venimos advirtiendo a este gobierno desde hace meses", ha apuntado Llopis. "Permitir que el día 16 de marzo sea lectivo es un problema para la ciudad, no solo para las Fallas, porque genera conflictos de movilidad, de logística y de convivencia en una ciudad ya saturada en esas fechas", ha señalado.

La representante del grupo socialista ha comentado que esa asamblea, "votó ayer en contra del programa festivo que había propuesto el gobierno del PP y Vox como medida de presión para que el Ayuntamiento y la Generalitat modificasen el calendario lectivo que, según lo aprobado por el Consejo Escolar, impide que los niños y niñas puedan participar de los actos falleros el 16 de marzo" al ser día de clases.

"Estamos ante una decisión inédita que deja en suspenso la planificación de las Fallas y que podría obligar a reubicar actos ya previstos. Y todo por culpa de que el gobierno municipal se lava las manos siempre ante cualquier problema y se dedica a buscar excusas para no asumir sus responsabilidades", ha remarcado Llopis.

La concejala del PSPV-PSOE ha afirmado que "el malestar del mundo fallero se centra especialmente en los actos infantiles, como la entrega de premios, a los que muchos niños y niñas no podrán asistir al tener que acudir a clase".

Nuria Llopis ha censurado que el gobierno municipal "ha optado por desentenderse de su responsabilidad". "No vale tirar balones fuera y señalar al Consejo Escolar. Esto es exclusivamente responsabilidad del --concejal de Fallas y presidente de la JCF, Santiago-- Ballester y de la alcaldesa por mucho que intenten esconder el bulto", ha declarado.

"SOLUCIONES DIALOGADAS Y RESPONSABLES"

Asimismo, la concejala socialista ha lamentado que "la falta de liderazgo del gobierno del PP esté provocando una situación de confrontación innecesaria". "Al final, el Partido Popular solo consigue enfrentar a las fallas con el resto de la ciudadanía, en lugar de buscar soluciones dialogadas y responsables que tengan en cuenta el interés general de la ciudad", ha subrayado.

Llopis ha pedido "un cambio de prioridades" en el ejecutivo local. "Le pedimos a este gobierno que deje de poner el foco en hacer pasodobles a la alcaldesa o en convertirla en la cara protagonista de la Junta Central Fallera y se centre en lo importante: solucionar los problemas reales de València", ha expuesto.