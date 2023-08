El PSPV insta a los grupos a pronunciarse sobre la condonación de la deuda histórica: "No es momento de partidismos"

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha presentado en Les Corts Valencianes una Proposición No de Ley (PNL) con la que insta a todos los grupos con representación en la cámara a pronunciarse sobre "la condonación de la deuda histórica que sufre la Comunitat Valenciana como consecuencia de la infrafinanciación": "No es momento de partidismos, hay mucho en juego".

La iniciativa, ha explicado el portavoz adjunto Arcadi España en un comunicado, exige reclamar al Gobierno central "la puesta en marcha de todos los mecanismos necesarios para hacer realidad la condonación de la deuda derivada y de la infrafinanciación y el rechazo de los grupos al posicionamiento de aquellas administraciones que se oponen a encarar esta vía de justicia".

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que "la posición de la Generalitat Valenciana no puede ser la de un partido político ni puede estar sometida al criterio de otras autonomías, como la de la señora Ayuso" y ha insistido en que "ante este tema no caben ambigüedades": "Hay mucho en juego, no es el momento de partidismos sino de ser claros y aprovechar el debate generado en el conjunto de España estos meses".

Asimismo, España ha lamentado "la inconcreción y falta de claridad" del Consell PP-VOX a quienes ha recordado que "el cambio de modelo de financiación y la condonación de la deuda son fundamentales para garantizar los servicios públicos en la Comunitat Valenciana".

Finalmente, el portavoz adjunto del PSPV-PSOE ha reivindicado "el diálogo, trabajo y generosidad por parte de todos para cambiar el modelo" y ha destacado que "es imprescindible que marquemos una posición clara".