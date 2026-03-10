El PSPV insta a Llorca a "rectificar sus palabras" sobre la comisión de las VPP y le pide que no sea "un encubridor"

El secretario de organización de PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 5 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "rectificar sus palabras" sobre la comisión de investigación de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) constituida en Les Corts y ha reclamado al jefe del Consell que "respete al parlamento" y que no sea "un encubridor de lo que ha ocurrido en Alicante", por ejemplo, con el caso de la promoción Les Naus.

En declaraciones a los medios este martes, ha reprochado a Llorca sus palabras del lunes desde Benidorm (Alicante), en las que el dirigente valenciano manifestó: "Las comisiones de investigación, últimamente en España, no creo que sean un ejemplo para que los vean todos los ciudadanos, porque la verdad es que sirven para poco". Además, Muñoz ha acusado al jefe del Consell de tratar de "entorpecer la investigación".

De hecho, ha destacado que el caso de Alicante se ha convertido en "un escándalo que ha traspasado las fronteras" de la Comunitat Valenciana, dado que "prácticamente toda España está hablando" sobre ello y "cada día que pasa conocemos uno nuevo".

El síndic del PSPV ha recalcado que en Alicante "ha habido una trama, un cártel de la vivienda pública que ha sido adjudicada a personas del PP y personas que no tenían derecho al acceso". "Pero es que además hoy conocíamos que estas viviendas públicas tenían garajes y trasteros cuya transacción se ha hecho a precio de mercado", ha advertido, al tiempo que ha augurado "otro capítulo más del mayor escándalo que hemos conocido con la vivienda pública en toda España".

Ante esta situación, ha considerado que la comisión de investigación constituida la pasada semana en Les Corts, presidida por Vox, "debería servir para investigar". Sin embargo, ha criticado que el jefe del Consell "ayer dijo que va a servir de bien poco". Unas manifestaciones que, a su juicio, constituyen "un ataque a Les Corts Valencianes y a lo que tendría que ser una comisión de investigación que se preocupe de temas centrales como es la cuestión de la vivienda".

PREGUNTA A LLORCA "QUÉ TIENE QUE OCULTAR"

Pero también demuestra, según ha argumentado, que Pérez Llorca "no cree en el parlamento valenciano". "Es un presidente que no le gusta comparecer, no le gusta someterse a sesiones de control, pero además también lo que parece es que va a entorpecer la investigación en esa comisión", ha deslizado Muñoz, que ha preguntado al 'president' qué tiene "que ocultar" y a qué "tiene miedo que salga" en este foro parlamentario.

Frente a ello, el síndic socialista ha considerado que ahora, "si cabe", esta comisión "es más importante porque el 'president' de la Generalitat se ha manifestado contrario a ella", por lo que ha interpelado "directamente" a Vox, quien preside la misma: "Es el partido que al final forzó al PP a aprobar la comisión de investigación y quien tiene la posibilidad de hacer que sea de verdad".

En este contexto, ha avanzado que, cuando "llegue el momento", el PSPV planteará para la citada comisión un plan de trabajo "ambicioso" en el que llamará "a todas las personas implicadas" y pedirá que comparezcan "todos los miembros del PP que han tenido responsabilidades en esto". "Directamente --el líder de Vox Santiago-- Abascal tiene que ayudar a que esto sea una investigación de verdad", ha señalado. De lo contrario, ha avisado, Vox demostrará "que es la muleta del PP, una vez más".

De hecho, ha incidido en que el alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, "sigue en su puesto gracias a que sigue teniendo ese apoyo incondicional" de Vox, pese a que el primer edil "por cuestiones obvias debería haber dimitido". "El principal problema es que Pérez Llorca encubrió a Carlos Mazón durante la dana hasta el último día y vemos que quiere encubrir también a los jetas que siguen teniendo las viviendas de protección oficial, porque a día de hoy ninguno ha devuelto ninguna vivienda", ha remarcado.