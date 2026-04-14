PSPV llamará a Les Corts a los técnicos que no han comparecido en la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP

Reunión de la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre viviendas de protección pública (VPP) celebrada el martes 14 de abril de 2026 - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE llamará en la comisión de investigación de Les Corts sobre el caso de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus a los técnicos municipales que este martes no han comparecido en el Ayuntamiento de Alicante.

Así lo ha trasladado el portavoz socialista en la comisión de investigación en Les Corts, José Díaz, después de que no hayan acudido cinco de los seis primeros técnicos llamados a comparecer este martes en la comisión sobre VPP en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica de los pisos del residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Díaz ha calificado de "inaceptable el plantón" producido en la sesión de este martes y ha advertido, en un comunicado, que "nadie puede eludir dar explicaciones sobre un escándalo de esta gravedad".

El diputado socialista ha señalado que la imagen de "sillas vacías" en la comisión municipal evidencia "la falta de transparencia del gobierno del PP y su voluntad de entorpecer la investigación".

En este sentido, ha recalcado que "el Partido Popular podrá intentar vaciar la comisión en el Ayuntamiento, pero no podrá impedir que estas personas comparezcan en Les Corts, donde sí tendrán la obligación de responder".

Asimismo, José Díaz ha insistido en que resulta especialmente relevante la comparecencia de perfiles técnicos clave, como la jefa del servicio de Patrimonio o el arquitecto municipal implicado en el proceso, para aclarar cuestiones como los cambios en los informes que, según ha denunciado, "han ido rebajando las responsabilidades del Ayuntamiento de Alicante".

"Ya lo dijimos y lo reiteramos hoy: no vamos a consentir las tretas de siempre para tapar escándalos", ha subrayado el diputado socialista, quien ha asegurado que la comisión en Les Corts "no quedará vacía" y permitirá "llegar hasta el fondo de lo ocurrido". "Las explicaciones tendrán que llegar y las responsabilidades también", ha concluido.