El PSPV pedirá que Llorca comparezca en la comisión de los bonos en la Diputación de Alicante por su etapa de alcalde

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (c), en una imagen de archivo en la Diputación de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV de la Diputación de Alicante ha avanzado que pedirá la comparecencia del 'president' de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, en la comisión de investigación de la institución provincial sobre los bonos consumo por la etapa en la que fue alcalde de Finestrat, cargo que dejó a finales del año pasado para convertirse en jefe del Consell.

Según ha señalado este miércoles el grupo socialista a través de un comunicado, el entonces primer edil del PP "gestionó" con la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme) este programa en 2022.

La comisión se pondrá en marcha próximamente, en un contexto marcado por la causa judicial que investiga posibles irregularidades en la gestión de los bonos de la Diputación para municipios de la provincia durante 2022 y 2023.

En el procedimiento figura como único imputado el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, quien ya ha trasladado a la institución provincial su intención de comparecer en ese órgano.

El diputado socialista Raúl Ruiz ha añadido que "resulta imprescindible que comparezcan" alcaldes que "no están integrados en la comisión de investigación" para "ofrecer todas las explicaciones necesarias sobre la gestión de los bonos consumo en sus respectivos municipios".

"Consideramos que, en coherencia con la responsabilidad institucional que ostentan, deben contribuir al esclarecimiento de los hechos y a garantizar la máxima transparencia ante la ciudadanía", ha apostillado.

Desde el grupo socialista de la Diputación han insistido en que esta iniciativa responde a su "compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno". Asimismo, han incidido en que seguirán trabajando en el seno de esa comisión "para esclarecer los hechos con rigor y responsabilidad, contribuyendo a que se depuren posibles responsabilidades políticas y se adopten medidas que garanticen una gestión más transparente en el futuro".

"La ciudadanía merece saber cómo se han gestionado estos fondos y si los procedimientos han sido los adecuados. No se trata de una cuestión partidista, sino de reforzar la confianza en las instituciones públicas y asegurar que cada euro se ha utilizado conforme al interés general", ha concluido Ruiz.