PSPV pedirá reabrir la comisión de investigación de la dana en Ayuntamiento de València: "Hay que aclarar las mentiras"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, secretaria general del PSPV-PSOE en València y candidata socialista a la alcaldía de esta ciudad, Pilar Bernabé, junto al portavoz del partido en el consistorio de la capital valenciana, Borja Sanjuan. - PSPV-PSOE

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València pedirá en el próximo pleno de esta corporación local la reapertura de la comisión de investigación sobre la dana que se constituyó y celebró en el consistorio. Así lo ha anunciado este viernes la secretaria general de los socialistas en la capital valenciana, Pilar Bernabé, que ha señalado que su partido planteará esa cuestión "porque hay que aclarar todas y cada una de las mentiras que hemos ido sabiendo y descubriendo del relato de ese 29 de octubre", día del temporal.

Bernabé ha dado a conocer esta decisión en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido con los miembros del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València y para avanzar las acciones que el PSPV va a emprender tras conocerse los mensajes de whatsapp que los integrantes del gobierno local, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, intercambiaron la tarde de la dana.

"Hemos ido conociendo distintas declaraciones por parte de la alcaldesa de València que, sin duda alguna, son una muestra clara de la negligente gestión del PP, del gobierno municipal de la ciudad el día de la dana", ha afirmado la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y candidata socialista a la Alcaldía de su capital. Así, ha aludido también a la comparecencia de la primera edil en la comisión de investigación sobre ese asunto del Congreso y a su declaración ante la jueza que investiga la gestión de la catástrofe.

Pilar Bernabé ha asegurado que en su comparecencia en la Cámara Baja Catalá "mintió descaradamente sobre la labor que la Policía Local podía haber hecho para prestar auxilio a todos los municipios del área metropolitana de València". "Ella aireó un correo, que luego era un grupo de whatsapp, que venía a decir algo muy claro: que las policías locales de la Comunitat Valenciana podían actuar porque es competencia de la Generalitat", ha señalado, a la vez que ha precisado que "esa carta no se dirigía en absoluto al municipio de València".

"Por lo tanto, mintió, no enseñó la carta, no enseñó el mensaje. Y lo presenté yo misma en el Congreso para mostrar que una vez más Catalá miente", ha agregado Pilar Bernabé.

Tras ello, ha comentado que también ha trascendido que la alcaldesa "ha dicho que hasta pasadas las horas en las que se publicó el ES-Alert no fueron conscientes de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo" y ha considerado que esto es "realmente significativo y grave".

A este respecto, la delegada ha preguntado que "si a las cinco de la tarde los bomberos de València estaban convocados al Cecopi, como consta en los papeles que están en el juzgado y que presentó el 112, ¿por qué Catalá no dejó que se conectaran? a esa reunión" y ha remarcado que si esos agentes "se hubieran conectado, hubiesen tenido una información que no tuvieron porque no estaban en el Cecopi".

Bernabé ha resaltado que desde el ejecutivo local se debe "explicar por qué no estaban conectados" a esa reunión los bomberos de la capital valenciana "cuando fueron convocados" y "por qué no obtuvieron esa información en tiempo y forma".

La representante del PSPV-PSOE ha lamentado, asimismo, las "frivolidades" que "hemos tenido que leer" en esos mensajes entre ediles del ejecutivo de València, "haciendo bromas después de que sonara el ES-Alert" y "cuando estaba muriendo gente". Así, ha señalado que entre las "19.000 llamadas" que se hicieron "desesperadamente al 112, había una del --concejal José Marí-- Olano (PP)" diciendo que "estaba asustado por el ruido del Es-Alert".

"NEGLIGENCIA, FRIVOLIDAD, FALTA DE EMPATÍA"

"De la terrible tragedia del 29 de octubre --de 2024--, sobre la gestión del gobierno del PP, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de València, no van a quedar en la historia ni sus declaraciones, ni su actuación, ni su gestión. Lo único que va a quedar son los grupos de whatsapp donde dejan en evidencia la negligencia, la frivolidad y la falta de empatía", ha subrayado Bernabé. Ha añadido que esos mensajes "son la muestra más clara de la indignidad más grave que ha sufrido" la Comunitat "con un gobierno".

Asimismo, ha señalado que en los mensajes intercambiados entre los concejales del equipo de Catalá se ha visto "que a las nueve y pico de la noche, la responsable de pedanías de València, en las que murieron 17 personas, dice: he leído por ahí que son las nuestras las afectadas". Y ha reiterado que si integrantes de esta administración municipal "se hubieran conectado a las cinco de la tarde" al Cecopi "hubieran tenido mucha más información", al tiempo que ha apuntado que desde el gobierno local "tendrán que explicar a todas las personas que sufrieron las consecuencias de la tragedia por qué no se conectaron al Cecopi" a la citada hora.

"Los grupos de whatsapp del PP dan mucha información del tipo de personas que gobiernan esta ciudad", ha aseverado la secretaria general del PSPV-PSOE en València. En este punto, ha aludido también al mensaje emitido por el concejal de Policía Local y Movilidad, Jesús Carbonell en el que exponía: "va de suyo que pasemos a nivel 3. O nos caerá la del pulpo".

"PREOCUPADOS"

"Preocupados por la gente, por lo que estaban pasando y lo que estaban sufriendo, no los venían" y sí "preocupados por que les molestaba el pitido del ES-Alert, por que no les cayera la del pulpo", ha dicho la candidata socialista, que ha añadido: "Y esta es la gente que nos gobierna".

Bernabé ha continuado diciendo que considera que "toda la ciudadanía merece que vuelvan a explicar por qué mintió María José Catalá en el Congreso, por qué Catalá no quiso dar ayuda a los municipios del área metropolitana, por qué se basó en una nota que ni siquiera iba dirigida a ella" sino "a todas las policías locales del resto de España que no eran de la Comunitat, por qué uso ese mensaje de forma fraudulenta, por qué no se conectaron los bomberos al Cecopi, y por qué con esa falta de empatía estaban preocupados más por el relato, como siempre y como les dijo su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que por salvar a la gente".

Pilar Bernabé ha considerado, además, que el equipo de Catalá tiene que explicar "por qué si convocaron un el Cecopal y se activaba, por tanto, el plan municipal de inundaciones, no hizo lo que le dice" este documento, "que es vigilar aguas arriba" para tener en cuenta "lo que podía venir" a la ciudad de València.