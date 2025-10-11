PSPV pide al Consell un plan con recursos económicos y profesionales que asegure una acogida "digna" a menores migrantes

VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha reclamado al Consell un plan dotado con recursos económicos y profesionales que garantice una acogida "digna" a los menores no acompañados que llegan a la Comunitat Valenciana.

Así lo ha trasladado este sábado, en un comunicado, la secretaria de Migraciones del PSPV-PSOE, Yaissel Sánchez, quien ha tildado de "claramente insuficiente" los pasos que da la Generalitat para recibir a los niños y niñas pues, a su juicio, "su único plan consiste en pasarles el tema a los ayuntamientos y que estos se hagan cargo sin ningún tipo de ayuda".

En este sentido, la dirigente socialista ha afirmado que "es imprescindible que la administración autonómica esté a la altura de las circunstancias y ponga a disposición de los menores todos los recursos necesarios". "Estamos hablando de cuestiones tan básicas como su escolarización y el acceso a una sanidad pública en igualdad de condiciones que el resto de valencianos y valencianas", ha subrayado.

Además, ha aseverado que "la Generalitat no puede ser en este proceso de acogida un mero espectador, tiene que ser quien marque los pasos a seguir y por supuesto defender en todo momento a los menores por una cuestión de derechos humanos·.

Sánchez ha advertido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, que "como máximos responsables no pueden pretender que sean los ayuntamientos los que asuman una gestión que es de la Generalitat": "Estamos hablando de niños y niñas, no de objetos a repartir". "Esperamos que esta vez el PP de Mazón esté a la altura de las circunstancias", ha reiterado.

Igualmente, ha censurado que el PP "utiliza a los niños y niñas que huyen del hambre y de la miseria como si fueran una mercancía". "Es inaceptable y exigimos al Consell que asuma de una vez sus competencias y ponga en marcha un plan serio, con recursos y profesionales y con centros de acogida en condiciones. Estamos ante una cuestión de humanidad, de respeto a los derechos humanos", ha concluido.