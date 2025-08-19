El PSPV pide a la Diputación de Alicante aumentar en un millón de euros las ayudas a municipios para prevenir incendios

El portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante, Vicente Arques (c), atiende a los medios de comunicación a las puertas de la institución provincial - PSPV

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista de la Diputación de Alicante ha instado al equipo de gobierno del PP en la institución a aumentar "en un millón de euros" las subvenciones a municipios de la provincia dirigidas a la prevención de incendios forestales.

El portavoz del PSPV, Vicente Arques, ha afirmado que "la Diputación no puede seguir abandonando a los ayuntamientos" en estas tareas: "Hablamos de proteger a nuestros vecinos y vecinas, de evitar catástrofes como las que estamos viendo en otras comunidades".

"Sin embargo, el equipo de gobierno provincial prefiere mirar para otro lado. Por ello, instamos la Diputación a que incremente en un millón de euros la subvención destinada a los municipios de la provincia para actuaciones de prevención de incendios forestales", ha manifestado este martes.

En un comunicado, el PSPV en la Diputación ha anunciado la presentación de una moción en la que pide al ejecutivo provincial "un mayor compromiso en la lucha contra los incendios forestales, en un contexto en el que el riesgo" de estos fenómenos "se ha convertido en una amenaza permanente durante los 12 meses del año".

Además, los socialistas proponen que esta cantidad --dicho millón de euros-- se incorpore mediante una modificación de crédito, trasladando fondos de la partida de inversiones en la Red Viaria Provincial de 2024-2025 a la destinada a subvenciones para la ejecución de los Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales.

Finalmente, la moción insta a que "en los próximos presupuestos anuales la institución incremente de manera progresiva los fondos dedicados a planificación y prevención, de forma que la provincia disponga de un marco estable y creciente de protección frente a esta amenaza".

"MUNICIPIOS SOLOS Y DESBORDADOS"

Arques ha añadido que "los municipios están solos y desbordados, con recursos muy limitados, mientras la Diputación se limita a discursos vacíos". "No se trata de una opción política, se trata de una obligación. La provincia de Alicante merece una institución útil, no una que se esconda cuando más falta hace", ha apostillado.

Por su parte, el diputado socialista Ismael Vidal ha aseverado que "es incomprensible que, con el riesgo extremo triplicado en los últimos años, la Diputación siga dando la espalda a los ayuntamientos, que son los primeros en afrontar la emergencia con medios insuficientes".

"Cuando hablamos de incendios, cada euro invertido en prevención salva vidas, protege montes y evita daños irreparables. Lo que pedimos es de justicia: que la Diputación deje de abandonar a los pueblos de la provincia y empiece a invertir de verdad en su seguridad", ha remarcado.

"Con esta moción, el grupo socialista busca que la Diputación de Alicante pase de las palabras a los hechos y cumpla con su deber de garantizar la protección de los municipios frente al desafío cada vez más grave de los incendios forestales", ha zanjado el PSPV.