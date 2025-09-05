El PSPV pide explicaciones por "mensajes difamatorios contra Pedro Sánchez" en paneles del Ayuntamiento de Castellón

El PSPV denuncia mensajes difamatorios contra el presidente del Gobierno en los paneles informativos del Ayuntamiento de Castelló en la playa - PSPV

CASTELLÓ, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista y el PSPV-PSOE de Castelló han exigido a la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, "explicaciones ante la aparición de imágenes y mensajes difamatorios" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los paneles informativos que el Ayuntamiento ha instalado en el nuevo paseo marítimo de la avenida Ferrandis Salvador de la capital de la Plana.

Tanto la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, como el secretario general del PSPV-PSOE en Castelló, Rafa Simó, han calificado de "inaceptable" que el equipo de gobierno que integran PP y Vox "sea capaz de utilizar infraestructuras municipales para insultar al presidente del Gobierno" y han anunciado "medidas para que se investiguen los hechos".

"Estamos ante una situación que es el reflejo de lo que sucede día a día en el Ayuntamiento de Castelló, donde tenemos a una alcaldesa, Begoña Carrasco, que, ya no es solo incapaz de frenar los discursos de odio y los insultos de sus socios ultras, sino que además da soporte a esta situación permitiendo que paneles municipales de información sobre turismo se utilicen de manera partidista", señala Patricia Puerta.

La portavoz socialista anuncia iniciativas en la corporación municipal "para llegar hasta las últimas consecuencias, porque con estas situaciones lo único que tenemos claro es que la ciudadanía está sometida al los discursos de odio que parece amparar la alcaldesa".

Para el secretario general del PSPV a Castelló, Rafa Simó, "es absolutamente intolerable que en unos paneles públicos del ayuntamiento aparezcan imágenes que difamen al presidente del Gobierno", añade.

"CIUDAD DEL 'TODO VALE' PARA EXTREMA DERECHA"

A su juicio, "esto demuestra que el Castelló de Carrasco se está convirtiendo en todo menos en una ciudad moderada, y no es el primer caso". "Tal vez a esto se refería su socio de gobierno cuando hablaba de 'acabar rotundamente cono el socialismo', porque Castelló se ha convertido en la ciudad del 'todo vale' para la extrema derecha".

En este caso de los paneles informativos de la playa, solo hay dos opciones para el secretario general del PSPV a Castelló: "o mala fe, o negligencia". "Y sea cual sea es muy grave y exigimos explicaciones inmediatas. Además, desde el PSPV-PSOE estudiaremos ir donde haga falta para que se depuren responsabilidades puesto que actos así no pueden quedar impunes", concluye.