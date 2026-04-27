PSPV pide a Llorca que rechace la prioridad nacional de Vox y rompa con los de Abascal si la exigen en los presupuestos

Archivo - El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), saluda al síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz (d), tras la toma posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha pedido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que rechace "de manera frontal" el principio de 'prioridad nacional' que reivindica Vox y que "rompa" los acuerdos con la formación de Santiago Abascal en la Comunitat Valenciana si este concepto forma parte de las exigencias de este partido para aprobar los presupuestos de 2026 como "línea roja".

Así lo ha manifestado el portavoz socialista, en declaraciones a los medios este lunes, en las que ha censurado este concepto "muy antiguo y muy racista" que ahora Vox "está intentando trasladar como presión al PP y que el PP está aceptando". Ante esta situación, ha exigido al jefe del Consell y líder del PPCV que sea "claro" con un rechazo a la 'prioridad nacional' que le piden los de Abascal "para mantener este acuerdo de investidura, ese Pacto del Ventorro que le permitió ser 'president' de la Generalitat".

De hecho, ha deslizado que ahora "parece que, si hay una negociación de los presupuestos en la Generalitat, le van a pedir lo mismo que le pidieron a --María-- Guardiola en Extremadura o le pidieron a --Jorge-- Azcón en Aragón, que incluya este concepto racista" para sacar adelante las cuentas autonómicas.

Además, tal y como ha hecho el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha sido "muy claro" al respecto en un desayuno celebrado este lunes: "Están a favor los empresarios también de la regularización de personas migrantes, también la Iglesia Católica, el conjunto de los sindicatos, es decir, el conjunto de la sociedad española está a favor".

A su juicio, existe "una realidad que no podemos ocultar, que no podemos ponernos vendas en los ojos y que hay que regularizar, hay que hacer en A, para que estas personas puedan tener derechos y también obligaciones fiscales y ayudar, como están ayudando a contribuir a que nuestro país vaya mejor". "Y el PP tiene que ser claro en esto, Pérez Llorca tiene que ser claro en esto", ha remarcado.

LLORCA SE ESTÁ "DESCONECTANDO DE LA ESPAÑA REAL"

Así, ha emplazado al dirigente 'popular' a rechazar "de manera frontal" la exigencia de 'prioridad nacional' que le plantea "la extrema derecha de Vox", puesto que esto, según ha advertido, implica "crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, personas con derechos y personas sin derechos". "Y esto no es razonable con unos principios democráticos como tiene España y con unos principios de integración y de igualdad", ha aseverado.

En este sentido, el síndic del PSPV ha acusado al 'president' de la Generalitat de estar "desconectándose de la España real", dado que "el conjunto de la ciudadanía está a favor de este proceso de regularización, de que los migrantes tengan derechos", porque "son personas, tienen obligaciones, tienen derechos, tienen la necesidad de construir su futuro aquí". "Y el PP no puede desconectarse de esa realidad social, no puede seguir en este proceso de asumir los postulados racistas de Vox", ha argumentado.