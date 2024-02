El PSPV pide un pleno extraordinario para que el concejal de Movilidad de Castelló "rinda" cuentas sobre las multas

CASTELLÓ, 5 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado por registro un escrito solicitando la celebración de una sesión plenaria extraordinaria para que comparezca el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Cristian Ramírez, "y rinda cuentas a la ciudadanía sobre las presuntas infracciones cometidas en el aparcamiento de la zona azul de la ciudad y, en especial, para aclarar en qué estado se encuentran las multas que presuntamente no ha abonado".

Patricia Puerta, portavoz socialista, ha señalado que "la ciudadanía tiene derecho a saber toda la verdad en torno a las presuntas multas que ha ido acumulando el edil de Movilidad, por qué no las ha pagado, por qué no le han embargado la cuenta como a cualquier vecino y vecina que no abona sus multas y, en especial, conocer qué ha pasado con las 134 multas que, presuntamente, no ha pagado durante el último año".

Para Puerta, "la cobardía del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al no pedir explicaciones a un concejal de su partido que tiene poco de ejemplar; el silencio de la alcaldesa, Begoña Carrasco, avalando al edil, y la desaparición de la vida pública del propio Cristian Ramírez desde hace cinco días muestra el poco respeto que le tienen a los y las castellonenses".

El escrito presentado por el Grupo Municipal Socialista se centra en los hechos acontecidos con motivo de la denuncia pública realizada por el PSPV en la sesión plenaria del miércoles 31 de enero. En el citado pleno el concejal socialista Jorge Ribes desveló "presuntos impagos de más de un centenar de multas, por incumplimiento de la ordenanza de la zona azul, por parte del edil de Movilidad, Cristian Ramírez Martínez, que se habrían producido desde el 1 de febrero de 2023 al 30 de enero de 2024".

A ello -según los socialistas- se une la existencia de 29 multas que tenía sin pagar, que abonó ese mismo día 31 de enero tras el pleno, por valor de más de 2.000 euros, "sanciones asumidas por el propio Ramírez y que confirman el haber cometido infracciones sistemáticamente en zona azul".

Además, como expuso públicamente el portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales, 9 de esas sanciones -reconocidas y pagadas ahora por Cristian Ramírez- "fueron siendo ya responsable del área de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló en el gobierno municipal de Begoña Carrasco, motivo más que suficiente para exigirle su dimisión porque si no es por la denuncia socialista, seguiría diciendo seguramente que no tenía multas".

DENUNCIA

Según la información a la que ha accedido el Grupo Municipal Socialista, Cristian Ramírez habría acumulado presuntamente, entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de enero de 2024, cerca de 170 multas, "de las que al menos 134 seguirían sin haber sido abonadas por el concejal". "Unos hechos muy graves por lo que supone la presunta acumulación de decenas de multas por parte de un cargo público y sus posibles impagos, de ahí que sea fundamental exigir un pleno para que comparezca en aras a la transparencia y ejemplaridad que debe acompañar a un concejal", ha subrayado Puerta.

"Con este escándalo de fondo, que está siendo portada de periódicos, radios y televisiones de todo el país, lo más significativo es el silencio de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que calló en el pleno tras la denuncia del PSPV y que sigue manteniendo en su cargo al concejal de Movilidad", ha añadido.

Puerta, en este sentido, ha señalado con ironía que cuando Carrasco anunció que los castellonenses ya no iban a pagar multas "debía ser que estaba pensando en el señor Cristian Ramírez como modelo".