El PSPV pide unir a la comisión de VPP de Alicante pruebas que el PP dice tener sobre la respuesta de Gallego en pleno

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV del Ayuntamiento de Alicante ha reclamado al equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) que aporte a la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP) las pruebas que, según el vicealcalde de la ciudad y presidente de este órgano, el 'popular' Manuel Villar, permiten "demostrar documental y fehacientemente" que el exconcejal de Patrimonio Toni Gallego supo "días antes" del pleno del 25 de julio de 2024 "que él era el encargado de responder" a la pregunta formulada por Compromís sobre el Residencial Les Naus.

Así lo solicitan en un escrito, avanzado por 'Información' y al que ha tenido acceso Europa Press, con fecha de este miércoles. Está dirigido a Villar y lo firman las ediles Ana Barceló y Silvia Castell, representantes del grupo municipal socialista en esta comisión, que este viernes prevé celebrar una nueva sesión sobre las conclusiones de las diferentes formaciones políticas.

Esta petición del PSPV llega después de que Gallego ratificara, durante su declaración como testigo ante la jueza que investiga las adjudicaciones de estas VPP, su comparecencia en la comisión de investigación sobre Les Naus en Les Corts, donde aseveró que la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez le pidió "tres o cinco minutos antes" de esa sesión plenaria que contestara en su lugar a esa cuestión sobre el residencial, donde, según reveló el exedil, ella le dijo que "tenía una casa".

En el parlamento valenciano, el exedil de Patrimonio se refirió a esa conversación que, de acuerdo con su testimonio, ocurrió poco antes de ese pleno. En julio de 2024, Gallego acababa de asumir las competencias de Patrimonio que previamente ostentaba Gómez, que es una de las 15 personas investigadas en la causa judicial sobre las adjudicaciones de este complejo --construido sobre suelo municipal que fue enajenado-- y que dimitió el pasado enero tras conocerse que fue beneficiaria de un piso allí.

"Tanto yo mismo, como el resto de ediles del equipo de gobierno sabíamos que Gallego era el encargado de responder a esa pregunta, así como quienes eran los encargados de responder a todas y cada una de las iniciativas plenarias desde días antes del pleno del 25 de julio", sostuvo Villar en un comunicado en el que reaccionó a la testifical de Gallego, al tiempo que indicó: "Se puede demostrar documental y fehacientemente".

En esa nota de prensa, el vicealcalde y presidente de la comisión municipal de VPP insistía en la existencia de esas pruebas documentales, por lo que el PSPV cree que las afirmaciones de Villar "afectan directamente a hechos examinados por esta comisión y, particularmente, a la reconstrucción cronológica de las actuaciones producidas en julio de 2024, al cambio de las competencias de Patrimonio, a la preparación y asignación de la respuesta a la iniciativa plenaria relativa a Les Naus y al conocimiento existente en aquel momento dentro del equipo de gobierno".

"Existiendo, según ha afirmado públicamente el propio presidente de la comisión, documentación que permitiría acreditar tales circunstancias, resulta necesario que dicha documentación sea puesta a disposición de todos los grupos integrantes de la comisión y quede formalmente incorporada a las conclusiones", asevera el PSPV en el escrito dirigido a Villar.

"DE MANERA INMEDIATA"

Así, el grupo socialista pide incorporar "de manera inmediata al expediente de la comisión toda la documentación a la que se ha referido públicamente su presidente y que, según sus manifestaciones, acredita" que Gallego "conocía con días de antelación al pleno de 25 de julio de 2024 que era el concejal encargado de responder a la iniciativa relativa a las viviendas protegidas de Les Naus".

Y reclama que "dicha documentación incluya, en particular, cuantos documentos, correos electrónicos, comunicaciones internas, órdenes, relaciones de asuntos, repartos de iniciativas plenarias, borradores o cualquier otro soporte permitan determinar" la "fecha en que se asignó la respuesta a dicha iniciativa", "quién realizó o decidió esa asignación", "a qué concejal estaba inicialmente atribuida", "cuándo y por qué medio se comunicó" al exedil de Patrimonio, "si existieron modificaciones posteriores de dicha asignación y, en su caso, cuándo, por quién y por qué medio se realizaron", además de "qué documentación le fue remitida para la preparación de la respuesta".

El PSPV ha hecho hincapié, igualmente, "que se identifique expresamente cuál es el documento o documentos concretos a los que se refería el presidente de la comisión cuando afirmó públicamente", en ese comunicado, que ello podía demostrarse "documental y fehacientemente".

"RESULTA IMPRESCINDIBLE" PARA "LAS CONCLUSIONES"

Ante esta situación, los socialistas solicitan "que toda esta documentación sea facilitada a los grupos municipales integrantes de la comisión e incorporada formalmente a su expediente, a efectos de que pueda ser examinada y valorada en relación con las conclusiones de sus trabajos".

"En consecuencia, su conocimiento por todos los miembros de la comisión resulta imprescindible para que las conclusiones puedan formularse sobre la base de la documentación existente y no únicamente sobre versiones o manifestaciones públicas contradictorias", concluye el escrito firmado por Barceló y Castell.