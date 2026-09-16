El PSPV pregunta el coste para À Punt de la compra de 'Sopa de letras' y exige detalle de los "errores de programación"

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha registrado en Les Corts una batería de preguntas al Consell en las que solicita saber, entre otros datos, en qué condiciones compró la televisión pública valenciana, À Punt, el concurso 'Sopa de letras', su coste y los "errores de programación" aludidos por la dirección de la cadena para retirar el formato de la parrilla diaria este mismo martes, un día después de su estreno.

Con estas preguntas, formuladas por la diputada del PSPV Mercedes Caballero y a las que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas piden conocer "con qué productora y/o institución se ha firmado el contrato de compra del programa, qué coste ha tenido para la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), por qué procedimiento se ha contratado, a cuánto asciende el coste por programa o si el contrato contiene cláusula de rescisión" y, en caso afirmativo, "en qué términos".

También preguntan si la CACVSA "había recibido con anterioridad propuesta de compra del programa 'Sopa de letras' pero para adaptarlo al valenciano" y sobre "qué errores programáticos se dieron para que se emitiera el 14 de septiembre con los contenidos de Telemadrid". El PSPV solicita, asimismo, copia del contrato de la CACVSA para la compra del concurso, así como "todos los anexos, adendas o cualquier otro documento que completen el expediente".

À Punt suspendió desde este martes "de manera temporal" la emisión del concurso 'Sopa de letras' de Telemadrid, estrenado el lunes con la previsión de emitirse diariamente entre semana, según confirmaron a Europa Press fuentes de la dirección de la cadena, que manifestaron que se había producido un "error de programación" y anunciaron la suspensión del concurso "de manera temporal". La decisión se adoptó después de las críticas recibidas por el hecho de que el espacio se abriera con un saludo a los espectadores en el que el presentador hacía una referencia a la "tele de todos los madrileños".

Según ha reivindicado Mercedes Caballero, "los 'errores de programación' de la dirección de À Punt no pueden costarnos dinero a los valencianos". "Queremos saber en qué condiciones se compró el programa 'Sopa de letras', quién cometió esos errores y, por supuesto, que la dirección asuma responsabilidades", ha manifestado la parlamentaria.

EL PSPV EXIGE LA DIMISIÓN DE AURA

"Que dimita el director general de À Punt, Francisco Aura o que lo cese el 'president'" de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido Caballero, que ha apuntado que, con "el cambio de la ley en junio de 2024 es el Consell, a petición del Consejo de Administración, quien tiene la potestad de nombrar al director general y de cesarlo". "Exigimos su cese", ha remarcado la diputada del PSPV.

También ha exigido que se convoque "de urgencia" un Consejo de Administración de la CACVSA para "proponer el cese de Aura como responsable máximo de ese error de programación al que alude À Punt".

Precisamente, el director general de À Punt comparecerá el próximo jueves 24 en la comisión del Espacio Audiovisual de Les Corts, tanto a petición propia como solicitada por todos los grupos parlamentarios.