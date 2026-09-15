À Punt suspende temporalmente 'Sopa de letras' tras críticas por emitirse con referencias "a la tele de los madrileños"

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La televisión pública valenciana, À Punt, ha suspendido a partir de este martes "de manera temporal" la emisión del concurso 'Sopa de letras', comprado a Telemadrid y estrenado el lunes con la previsión de emitirse diariamente entre semana, según han confirmado a Europa Press fuentes de la dirección de la cadena.

La decisión se ha adoptado después de las críticas recibidas por el hecho de que el espacio se abriera con un saludo a los espectadores en el que el presentador hacía una referencia a la "tele de todos los madrileños".

El pasado viernes, À Punt informaba en un comunicado de que iba a emitir este programa de entretenimiento, presentado por Jota Abril, de lunes a viernes, a las 19.30 horas, con una duración de una hora. Añadía que el formato "ya ha demostrado su capacidad para conectar con la audiencia en otras televisiones autonómicas integradas en la FORTA, como Telemadrid, Canal Sur y Aragón TV, donde ha contado con varias temporadas de éxito de audiencia".

Fuentes de À Punt han manifestado a Europa Press que se ha producido un "error de programación" y han anunciado la suspensión del concurso "de manera temporal".

Precisamente, este mismo martes, el PSPV ha exigido la dimisión del director general de À Punt, Francisco Aura, por haber "demostrado que no es la persona adecuada para dirigir la radiotelevisión pública valenciana" y por la "manipulación sistemática" de la misma, mientras que Compromís ha denunciado que la cadena se ha "convertido en Telemadrid". Así lo han expresado desde ambos grupos, en rueda de prensa tras la junta de síndics, en la que han criticado la emisión del programa 'Sopa de letras'.

De un lado, José Muñoz (PSPV) ha reprochado al PP que vuelva a "cometer las mismas actuaciones que en el pasado cuando más débiles estaban" como la "manipulación sistemática de la televisión pública" y ha calificado de "ridículo espantoso" el estreno del programa 'Sopa de letras', al tiempo que ha cargado contra el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca: "Ayer decía que el valenciano no se toca y ahora pone sin ningún tipo de problema un programa de Telemadrid".

A su juicio, toda esta situación "recuerda a la etapa de Canal 9, cuando se contrataban tertulianos que venían de Madrid con el dinero de los valencianos". Por ello, se ha mostrado "indignado" y ha reivindicado: "Esto no es la televisión pública que queremos, la que se abrió" en 2018 tras cerrar Canal 9 el anterior gobierno del PP.

También ha cuestionado que en el programa de investigación estrenado recientemente no se le haya "dado voz a la oposición" y que, cuando se hable de educación, el enfoque "no sean las reivindicaciones de la comunidad educativa, sino los problemas para los padres". Finalmente, ha advertido sobre À Punt: "Sabemos cómo acaba esta historia, con la televisión manipulada y cerrada cuando no responde a los intereses" del PP.

PSPV: "SECTARISMO Y FALTA DE PLURALIDAD"

En este misma línea, la diputada del PSPV Mercedes Caballero, en un comunicado, ha exigido la dimisión o el cese del director general de À Punt, Francisco Aura, y ha denunciado la "deriva" de la cadena, así como el "sectarismo y la falta de pluralidad" de algunos nuevos programas. "No tenemos ningún problema con comprar derechos, pero À Punt debe valencianizar los contenidos y apostar por empresas audiovisuales, presentadores y concursantes valencianos", ha defendido.

Con ello, ha avisado de que la dirección de À Punt "está incumpliendo los objetivos recogidos en la Ley 2/2024 de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, especialmente en su obligación de apoyar y fomentar el sector audiovisual y promover el uso y aprendizaje del valenciano". "Es la gota que colma el vaso", ha afirmado, y ha criticado que las audiencias "están por los suelos, los trabajadores están insatisfechos, las coberturas informativas son insuficientes y el sector audiovisual valenciano sigue olvidado".

COMPROMÍS: "UN INSTRUMENTO AL SERVICIO DEL PP"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afeado a Pérez Llorca que hable de que "defiende el valenciano y las señas de identidad" mientras permite que À Punt emita un concurso de Telemadrid. "Da ganas de llorar que la televisión pública se haya vendido a intereses que no tienen nada que ver con los valencianos. Da pena que tenemos aquí profesionales magníficos y se compren esos concursos. Da pena que À Punt se haya convertido en un instrumento al servicio del PP", ha expresado.

Por ello, Baldoví ha exigido al 'president' de la Generalitat "menos tuits y golpes en el pecho y más demostrar que está a favor del valenciano y de los profesionales que viven y trabajan aquí".

EL PP EMPLAZA A LA COMISIÓN DE LA SEMANA QUE VIENE

Desde el PP, Nando Pastor, preguntado por este asunto, ha invitado al PSPV y Compromís a plantear todas estas "sugerencias y dudas" en la comisión del Espacio Audiovisual de Les Corts programada para el jueves de la próxima semana, en la que comparecerá precisamente el director general de À Punt, según avanzaron ya este lunes fuentes consultadas por Europa Press.

Dicho esto, el síndic 'popular' ha deslizado que posiblemente algún síndic pueda estar "molesto" por la parrilla televisiva de À Punt porque "compita" con la cadena valenciana desde otro medio. En todo caso, ha reconocido que no vio este lunes el programa 'Sopa de letras' porque optó por la entrevista al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en otra cadena de televisión. "Me gustó mucho lo que dijo", ha agregado.