El PSPV presenta 80 enmiendas al plan Simplifica 2, como reforzar los controles en las VPP y la protección de la costa

Archivo - El grupo socialista a su llegada a un debate en Les Corts - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas valencianos han presentado en Les Corts más de 80 enmiendas al proyecto de ley de medidas frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado --el llamado plan Simplifica 2-- del Consell, al considerar que "estamos ante una nueva norma cargada de ideología y que obvia las realidades sociales y territoriales de la Comunitat Valenciana".

Entre las enmiendas del PSPV destacan las referentes a la vivienda de protección pública (VPP), donde exigen la vuelta a la normativa anterior para que "la vivienda sea un derecho y no un negocio, ni un bien que repartir entre amigos con carnet del PP", detallan desde el grupo parlamentario.

En materia de política territorial, los socialistas proponen la vuelta al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel) y la protección de la costa "frente a un Consell entregado a la depredación del territorio".

Además, desde el punto de vista económico, alertan que este decreto recoge "un descontrol a la hora de repartir subvenciones, mientras siguen dando regalos fiscales a las rentas altas".

Como ejemplo, señalan que "la misma rapidez con la que dan deducciones fiscales a las rentas altas es la que han tenido a la hora de perpetrar a escondidas un recorte fiscal que afecta a las personas con discapacidad".

Por todo ello, desde el PSPV advierten que "nos quieren vender como simplificación lo que en verdad son menos derechos sociales y menos valores democráticos". "La simplificación es solo una coartada para su cruzada contra el Estado de Bienestar valenciano", aseveran.