El PSPV-PSOE abre el calendario de primarias para elegir la candidaturas municipales para las elecciones de 2027

Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE. - PSPV-PSOE

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha aprobado este lunes el calendario del proceso de primarias para elegir las candidaturas municipales para las elecciones de mayo de 2027, según ha informado la formación política en un comunicado.

Así, ha detallado que con este calendario los socialistas valencianos tendrán listas antes del mes de noviembre más de 80 por ciento de las candidaturas municipales que presentarán en los próximos comicios que decidirán los alcaldes y alcaldesas de la Comunitat Valenciana.

La Comisión Ejecutiva Nacional ha dado luz verde al calendario, que establece el mes de septiembre como primera ventana para la celebración de primarias en ciudades como València, Elche (Alicante), y Castelló de la Plana, donde se abre el proceso para la presentación de candidaturas el próximo viernes 4 de septiembre.

Asimismo, es en el mes de octubre cuando está previsto que se lleve a cabo el proceso en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes donde el PSPV-PSOE tiene la Alcaldía durante esta legislatura, ha añadido el partido.

Con este proceso, el PSPV-PSOE inicia desde este lunes "la preparación de un proyecto municipal renovado, sólido y cercano a las necesidades de cada municipio, con el objetivo de ofrecer en 2027 una alternativa de gobierno en todos los rincones de la Comunitat Valenciana", ha destacado esta formación.

"Los socialistas valencianos afrontamos estas elecciones con la voluntad de recuperar alcaldías y ampliar nuestra presencia municipal para, de la mano de Diana Morant, impulsar el cambio que necesita la Comunitat Valenciana y devolver a los valencianos y valencianas gobiernos que estén a la altura de sus necesidades", han asegurado desde el PSPV-PSOE.