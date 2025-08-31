El PSPV-PSOE celebra su inicio de curso político los días 19 y 20 de septiembre en la Vega Baja

El PSPV-PSOE celebra su inicio de curso político los días 19 y 20 de septiembre en la comarca alicantina de la La Vega Baja - PSPV-PSOE

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE celebrará su inicio de curso político los días 19 y 20 de septiembre próximos en la comarca alicantina de La Vega Baja, donde analizará la situación política actual de la Comunitat Valenciana y marcará la hoja de ruta para los próximos meses, según ha informado esta formación política en un comunicado.

Así, ha detallado que el viernes 19 de septiembre se celebrará en Guardamar del Segura (Alicante) una reunión interparlamentaria y una reunión de la ejecutiva del PSPV-PSOE.

Al día siguiente, sábado 20 de septiembre, tendrá lugar una jornada abierta en Torrevieja (Alicante) donde se celebrarán mesas de debate sobre Emergencia Climática y Servicios Públicos.

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, y el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, clausurarán la jornada.

El PSPV-PSOE ha señalado que la Vega Baja es "una comarca de gran relevancia que sufrió las consecuencias de la dana en el año 2019" y un territorio "donde se puso de manifiesto la capacidad del Consell --anterior-- presidido por Ximo Puig para actuar con rapidez y eficacia ante una emergencia, protegiendo a los valencianos y valencianas".