El PSPV reclama ayudas para planes municipales de autoprotección ante catástrofes ante la "ineficaz" campaña del Consell

Archivo - La portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha presentado una iniciativa en Les Corts en la que reclama al Consell una línea de ayudas a los municipios para la "realización de una campaña de sensibilización ciudadana para fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección ante catástrofes".

Así lo ha explicado la portavoz socialista de Emergencias en el Parlamento valenciano, Alicia Andújar, que ha señalado la importancia de que estas campañas "tengan en cuenta las necesidades y particularidades de cada municipio y den respuesta real y eficaz a los riesgos a los que están expuestos".

En ese sentido, la portavoz ha criticado que la campaña itinerante de la Conselleria de Emergencias para la sensibilización ciudadana y el fomento de la cultura de la prevención "únicamente se realizó en cinco municipios".

"Es manifiestamente insuficiente e ineficaz, la Comunitat tiene más de cinco millones de habitantes y consta de 542 municipios y cada uno de ellos afecto a unos riesgos concretos y determinados", ha lamentado.

Asimismo, Andújar ha hecho hincapié en que la campaña "no responde a la necesidad de concienciar a la ciudadanía, sino a otros intereses propagandísticos, dado el escaso alcance real de la misma; apenas 150.000 habitantes".

"Esta campaña es un ejemplo de gestión ineficiente de los recursos y de la política errática del Partido Popular; más que una campaña de autoprotección, ha sido una campaña de autopromoción del conseller Juan Carlos Valderrama", ha criticado la portavoz socialista.

CLARIFICAR ACTUACIONES

Por todo ello, Alicia Andújar ha reiterado la necesidad de que, con el fin de alcanzar a toda la población de los municipios de la Comunitat y que cada uno conozca sus riesgos, "la Conselleria de Emergencias e Interior debe poner en funcionamiento una línea de ayudas para colaborar con los municipios en la realización de una campaña de sensibilización que tenga como objetivo difundir las medidas de autoprotección y clarificar las actuaciones adecuadas en situaciones de emergencia".

Además, Andújar ha apuntado que cada municipio "deberá extender la campaña a sus centros escolares, así como realizar actividades en zonas públicas que permitan orientar las acciones a la máxima participación ciudadana".